Colocar o LinkedIn no currículo é uma boa forma de facilitar, durante o processo de triagem curricular, o acesso de recrutadores ao seu perfil da rede social. Esse procedimento pode ser feito copiando a URL da sua página profissional e colando-a em um modelo do Canva . O editor online oferece diversos templates de currículos e permite, de forma fácil, linkar a URL do LinkedIn ao documento. Assim, basta clicar sobre o link para acessar a página do candidato. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como colocar o LinkedIn no currículo usando o Canva .

1 de 11 Tutorial mostra como colocar LinkedIn no currículo — Foto: Getty Images Tutorial mostra como colocar LinkedIn no currículo — Foto: Getty Images

Como se apresentar no LinkedIn? Veja no Fórum do TechTudo

Como acessar e copiar a URL de perfil no LinkedIn

Passo 1. Acesse o site do LinkedIn (linkedin.com) e informe seu e-mail ou número de celular e senha nos campos indicados para fazer login. Em seguida, prossiga em "Entrar";

2 de 11 Faça login no LinkedIn — Foto: Reprodução/Juliana Campos Faça login no LinkedIn — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Com o feed do LinkedIn aberto, vá no seu nome, localizado no canto superior esquerdo da tela;

3 de 11 Clique no seu nome no LinkedIn para acessar seu perfil — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique no seu nome no LinkedIn para acessar seu perfil — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Na barra de endereços, selecione o endereço do seu perfil e copie-o usando o comando CTRL+C;

4 de 11 Copie o endereço do seu perfil no LinkedIn — Foto: Reprodução/Juliana Campos Copie o endereço do seu perfil no LinkedIn — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Como colocar LinkedIn no currículo

Passo 1. Acesse o site do Canva (canva.com), vá na guia "Templates" e selecione "Currículos";

5 de 11 Clique em "Currículos" para ver os modelos de currículo do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Currículos" para ver os modelos de currículo do Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Escolha um modelo de currículo de sua preferência e clique sobre ele;

6 de 11 Escolha um template de currículo no Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Escolha um template de currículo no Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Clique sobre o campo "Informações pessoais" ou "Contato" para adicionar a URL do seu perfil no LinkedIn;

7 de 11 Inclua seu perfil do LinkedIn no campo "Informações Pessoais" do seu currículo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inclua seu perfil do LinkedIn no campo "Informações Pessoais" do seu currículo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Na caixa de texto do campo "Informações Pessoais", escreva "LinkedIn: (URL do seu perfil)". Em seguida, cole o link do seu perfil do LinkedIn usando o comando CTRL+V;

8 de 11 Cole a URL do seu perfil do LinkedIn no currículo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Cole a URL do seu perfil do LinkedIn no currículo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Se for salvar o currículo em PDF e enviar por canais digitais, selecione o trecho da URL, clique nos três pontinhos localizados no canto superior direito da tela e pressione o ícone de link. Então, cole o endereço da página no campo indicado e clique em "Pronto". Assim, você gerará um link clicável no PDF;

9 de 11 Adicione o link do seu perfil no LinkedIn clicando nos três pontinhos — Foto: Reprodução/Juliana Campos Adicione o link do seu perfil no LinkedIn clicando nos três pontinhos — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 6. Pronto. Com o perfil do LinkedIn inserido no seu currículo no Canva, basta ir em "Compartilhar" e depois "Baixar" para fazer download do arquivo;

10 de 11 Clique em "Compartilhar" para realizar o download do seu currículo no Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Compartilhar" para realizar o download do seu currículo no Canva — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 7. Escolha o formato que você deseja baixar o arquivo no campo indicado e confirme em "Baixar" para finalizar o download do seu currículo no Canva.

11 de 11 Escolha o formato do arquivo do seu currículo no Canva e faça o download — Foto: Reprodução/Juliana Campos Escolha o formato do arquivo do seu currículo no Canva e faça o download — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Pronto. Agora você já sabe como colocar LinkedIn no currículo.

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

Veja também: como denunciar ligações de telemarketing ao Ministério da Justiça

Como denunciar ligações de telemarketing ao Ministério da Justiça