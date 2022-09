Como consultar IMEI de celular Android ou iPhone (iOS)

O IMEI é um número de identificação que todo celular tem e serve para que operadoras e fabricantes verifiquem as características de um telefone. Ao descobrir e consultar o IMEI de seu celular pessoal, você terá consciência de uma informação útil para ajudar a resolver casos de roubo e perda do aparelho. A identificação também é importante para receber os benefícios oferecidos pela garantia do fabricante.

Para saber como consultar o IMEI do seu smartphone no iPhone (iOS), smartphones Android e até pelo PC, confira o tutorial do TechTudo. Há sete dicas que ajudam a descobrir o número de identificação no celular.

Como descobrir o número de IMEI de um celular

📴Como reduzir o consumo do Android? Comente no Fórum do TechTudo.

1. Código universal

Há uma forma eficaz que pode ser utilizada em qualquer telefone. Trata-se de um código universal que, quando inserido no aparelho, mostra automaticamente o IMEI na tela de qualquer celular.

Passo 1. Abra o discador de seu telefone;

Passo 2. Digite o seguinte código no teclado: *#06#;

1 de 11 Inserindo o código universal para descobrir o IMEI de um telefone — Foto: Reprodução/Marvin Costa Inserindo o código universal para descobrir o IMEI de um telefone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Depois que você digitar o código, o número do IMEI será apresentado automaticamente na tela.

2 de 11 Verificando o número IMEI na tela do aparelho — Foto: Reprodução/Marvin Costa Verificando o número IMEI na tela do aparelho — Foto: Reprodução/Marvin Costa

2. No iOS

Passo 1. Vá até as configurações do sistema e acesse “Geral”. Em seguida, toque na opção “Sobre”;

3 de 11 Acessando as informações de um iPhone ou iPad através das configurações do iOS — Foto: Reprodução/Marvin Costa Acessando as informações de um iPhone ou iPad através das configurações do iOS — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Role a tela até chegar ao número IMEI do aparelho.

4 de 11 Verificando o IMEI de um dispositivo iOS através das configurações do sistema — Foto: Reprodução/Marvin Costa Verificando o IMEI de um dispositivo iOS através das configurações do sistema — Foto: Reprodução/Marvin Costa

3. No Android

Passo 1. Vá até as configurações do sistema e acesse a opção “Sobre o telefone”;

5 de 11 Vá até as configurações do celular e clique em 'Sobre o dispositivo' — Foto: Reprodução/Caio Bersot Vá até as configurações do celular e clique em 'Sobre o dispositivo' — Foto: Reprodução/Caio Bersot

Passo 2. Depois disso, clique na opção "Status" e desça a tela até chegar em IMEI.

6 de 11 Verificando o código IMEI nas configurações de um celular Android — Foto: Reprodução/Caio Bersot Verificando o código IMEI nas configurações de um celular Android — Foto: Reprodução/Caio Bersot

4. No Google Dashboard

Passo 1. Acesse o site Google Dashboard e faça login na mesma conta do Google configurada no seu aparelho Android;

7 de 11 Realizando login no Google Dashboard para verificar o IMEI de um aparelho Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa Realizando login no Google Dashboard para verificar o IMEI de um aparelho Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Clique em “Android” para abrir as informações dos aparelhos Android vinculados a essa conta do Google;

8 de 11 Verificando as informações de um dispositivo Android no Google Dashboard — Foto: Reprodução/Marvin Costa Verificando as informações de um dispositivo Android no Google Dashboard — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Veja o IMEI do aparelho na lista de informações do dispositivo.

9 de 11 Visualizando o IMEI de um aparelho Android vinculado a uma conta do Google — Foto: Reprodução/Marvin Costa Visualizando o IMEI de um aparelho Android vinculado a uma conta do Google — Foto: Reprodução/Marvin Costa

5. Código sob a bateria do aparelho

Passo 1. Desligue o celular e remova a bateria;

Passo 2. Normalmente, o número fica impresso em um adesivo, como mostrado na imagem abaixo;

10 de 11 Verificando o código IMEI na carcaça de um aparelho Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa Verificando o código IMEI na carcaça de um aparelho Android — Foto: Reprodução/Marvin Costa

6. Códigos para telefones Motorola

Passo 1. Digite o código #*menu-> (jogo da velha, asterisco, menu e seta para direita);

Passo 2. Em aparelhos com cartão SIM, siga até ID IMEI/SIM e pressione Enter. Os primeiros 14 números do IMEI serão exibidos na tela; o décimo quinto é sempre zero.

7. IMEI na caixa do produto

Em caso de perda ou roubo, o usuário pode verificar o código de seu aparelho na caixa original do produto.

Passo 1. Pegue a caixa do celular e localize a etiqueta com o código de barras. Normalmente, é nesta parte que fica localizado o IMEI, como mostrado na imagem abaixo da caixa do aparelho;

11 de 11 IMEI localizado na caixa do iPhone — Foto: Marvin Costa/TechTudo IMEI localizado na caixa do iPhone — Foto: Marvin Costa/TechTudo