Contar caracteres no Word é um procedimento simples. O editor da Microsoft realiza o cálculo automaticamente, revelando o número de caracteres, palavras, parágrafos, páginas e linhas presentes no texto atual — é possível saber a quantidade exata com ou sem os espaços. A contagem pode ser acessada de diferentes maneiras, seja pelo menu de ferramentas superior ou por meio de atalhos de visualização que podem ser ativados com um só clique. Confira, a seguir, como contar caracteres no Word de forma fácil.