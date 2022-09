Como converter EPUB para PDF

Converter EPUB em PDF é um procedimento simples. A conversão pode ser feita de forma rápida pelo site Convertio, que é gratuito. Arquivos com extensão EPUB são bastante usados em e-readers, mas podem não ser reconhecidos em outros aparelhos. Logo, fazer a conversão de formato se torna uma alternativa para conseguir ler os documentos com maior facilidade. Após a transformação, o PDF pode ser baixado para o computador facilmente. Confira, no tutorial a seguir, como transformar EPUB em PDF pelo computador.