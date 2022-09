Anunciar no Google Ads é uma boa opção para empreendedores que buscam alavancar o número de suas vendas online. A plataforma é um dos principais meios de mídia paga da Internet e permite anunciar serviços e produtos no maior site de pesquisas, o Google. De forma simples, o usuário pode criar campanhas segmentadas conforme o público-alvo do seu negócio, alcançando as pessoas de forma mais assertiva e expandindo as chances de venda. O serviço fornece dois modos de conta: Inteligente, versão mais simples, e Especialista, recomendado para profissionais de marketing. Confira, no tutorial abaixo, como criar uma conta no Google Ads e fazer uma campanha publicitária online.