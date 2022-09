Como deixar o Chrome mais rápido acelerando o carregamento de páginas

Deixar o Chrome mais rápido é possível usando o flag "Prerender 2". O recurso, que promete acelerar a navegação na web, faz parte de uma atualização para a versão 103 do navegador do Google e pode ser facilmente ativado a partir de um menu "escondido" no browser. Desenvolvido para substituir o antigo flag “NoState Prefetch”, o recurso faz um carregamento prévio das páginas e renderiza seu conteúdo, o que torna a navegação mais fluida e rápida. Confira, no tutorial a seguir, como deixar o Chrome mais rápido usando o flag Prerender 2.