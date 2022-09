Como editar vídeo no YouTube Studio? Veja passo a passo para usar site

Editar vídeos no YouTube Studio é um processo simples. Disponível para todos os usuários, o editor online conta com cinco ferramentas básicas: "Aparar e cortar", "Borrão", "Áudio", "Tela final" e "Cartões de informações". O site tem funcionamento simples, sendo ideal para quem não possui conhecimentos em edição e precisa fazer ajustes básicos no vídeo. Vale ressaltar que o YouTube Studio permite alterar vídeos que já foram publicados em um canal, ou seja, caso o conteúdo seja liberado com algum erro, ainda será possível corrigi-lo. A seguir, veja como usar o YouTube Studio e conheça cada um dos recursos do painel.

1 de 20 YouTube Studio oferece ferramentas para que os usuários façam edições básicas em seus vídeos, como cortes e ajustes de tela final — Foto: TechTudo YouTube Studio oferece ferramentas para que os usuários façam edições básicas em seus vídeos, como cortes e ajustes de tela final — Foto: TechTudo

Baixar vídeo do YouTube: qual app para Android faz isso de graça? Veja no Fórum do TechTudo

Como editar vídeo no YouTube Studio

Passo 1. Na página inicial do YouTube, clique em sua foto de perfil, na parte superior direita da tela, e selecione a opção "Seu canal";

2 de 20 Para começar a editar um vídeo, é preciso acessar a aba “Seu canal” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Para começar a editar um vídeo, é preciso acessar a aba “Seu canal” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Selecione "Seus vídeos", no lado esquerdo da tela;

3 de 20 Acessando a aba "Seus vídeos" — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Acessando a aba "Seus vídeos" — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. No painel YouTube Studio, escolha o vídeo que deseja editar e clique no ícone de edição, representado pelo lápis;

4 de 20 Selecionando vídeo para iniciar a edição pelo YouTube Studio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Selecionando vídeo para iniciar a edição pelo YouTube Studio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Você verá alguns detalhes sobre o vídeo. Para iniciar a edição pelo estúdio de criação do YouTube, vá em "Listas de reprodução", no lado esquerdo da tela.

5 de 20 Aba “Listas de reprodução” reúne as ferramentas de edição do YouTube Studio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aba “Listas de reprodução” reúne as ferramentas de edição do YouTube Studio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como cortar o início ou fim de um vídeo pelo YouTube Studio

Passo 1. Para cortar o início ou fim de um vídeo, vá em “Aparar ou cortar”;

6 de 20 Na aba “Aparar e cortar” estão disponíveis as ferramentas de corte nativas do YouTube — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Na aba “Aparar e cortar” estão disponíveis as ferramentas de corte nativas do YouTube — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Arraste as duas barras azuis nas extremidades da linha do tempo e defina o momento em que deseja iniciar ou finalizar o vídeo. Vale lembrar que a parte que ficar de fora da seleção será deletada da versão final. Por fim, continue em “Salvar”.

7 de 20 Barras azuis podem ser arrastadas pela linha do tempo para definir parte do conteúdo a ser cortada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Barras azuis podem ser arrastadas pela linha do tempo para definir parte do conteúdo a ser cortada — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como cortar partes do meio de um vídeo pelo YouTube Studio

Passo 1. Abaixo de “Editor de vídeo”, no centro da tela, vá em “Novo corte”;

8 de 20 Opção de “Novo corte” exclui clipes do meio do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Opção de “Novo corte” exclui clipes do meio do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Insira o tempo exato correspondente à parte que deseja cortar e continue no ícone de “Confirmar”. Se preferir, também é possível selecionar o clipe a ser deletado arrastando as duas barras vermelhas na linha do tempo. Ao terminar, confirme em “Salvar”. É possível fazer vários cortes ao longo do vídeo por meio desse processo.

9 de 20 Diversas partes do meio do vídeo podem ser deletadas da versão final através do botão “Novo corte” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Diversas partes do meio do vídeo podem ser deletadas da versão final através do botão “Novo corte” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como desfocar pessoas ou objetos do vídeo

Passo 1. Selecione a opção “Borrão”;

10 de 20 Seção “Borrão” é outro recurso nativo do YouTube Studio e serve para desfocar partes do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Seção “Borrão” é outro recurso nativo do YouTube Studio e serve para desfocar partes do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Escolha entre as opções “Desfoque de rosto” ou “Desfoque personalizado”;

11 de 20 Na seção borrão, é possível escolher entre “Desfoque do rosto” e “Desfoque personalizado” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Na seção borrão, é possível escolher entre “Desfoque do rosto” e “Desfoque personalizado” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Em “Desfoque de rosto", o YouTube trabalhará automaticamente identificando possíveis rostos no intervalo de tempo definido. É permitido selecionar um ou mais rostos encontrados para serem desfocados;

12 de 20 Na opção “Desfoque do rosto”, YouTube detecta automaticamente os rostos que aparecem em determinado intervalo de um vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Na opção “Desfoque do rosto”, YouTube detecta automaticamente os rostos que aparecem em determinado intervalo de um vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Em "Desfoque personalizado", é possível ajustar o tempo, formato e comportamento do desfoque.

13 de 20 Opção “Desfoque personalizado” permite que as características do desfoque sejam definidas, como formato e comportamento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Opção “Desfoque personalizado” permite que as características do desfoque sejam definidas, como formato e comportamento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como adicionar músicas em um vídeo pelo YouTube Studio

Passo 1. Selecione a opção “Áudio”;

14 de 20 Seção “Áudio” permite adição de músicas a um conteúdo do YouTube — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Seção “Áudio” permite adição de músicas a um conteúdo do YouTube — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Na aba “Música”, escolha a faixa mais adequada para o seu vídeo; para ouvi-las, basta clicar no ícone de play. Todas as músicas são licenciadas pela biblioteca do YouTube e podem ser usadas em qualquer edição.

15 de 20 Biblioteca do YouTube conta com músicas licenciadas, que podem ser usadas em qualquer edição — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Biblioteca do YouTube conta com músicas licenciadas, que podem ser usadas em qualquer edição — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como inserir uma tela final em um vídeo do YouTube

Passo 1. Vá em “Tela final” e escolha uma opção para ser inserida ao fim do vídeo;

16 de 20 Através da seção “Tela final”, usuários podem adicionar diferentes conteúdos ao fim do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Através da seção “Tela final”, usuários podem adicionar diferentes conteúdos ao fim do vídeo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Ao selecionar “Aplicar modelo”, por exemplo, é possível exibir um vídeo em miniatura e o botão para que os usuários se inscrevam no canal. Também há outras opções de formato, como dois vídeos, um vídeo e uma lista de reprodução etc;

17 de 20 Exemplo de tela final: usuário pode optar por exibir um vídeo de seu canal e o botão de “inscreva-se” ao fim da exibição — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Exemplo de tela final: usuário pode optar por exibir um vídeo de seu canal e o botão de “inscreva-se” ao fim da exibição — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Já na opção “Se inscrever”, é possível adicionar o botão “Inscreva-se” em um tempo exato do vídeo, fixando-o em qualquer parte da tela. Para isso, basta arrastar a caixa através da pré-visualização exibida no lado direito. Além dessas duas opções de tela final, também é possível adicionar um vídeo, uma lista de reprodução ou um canal específico ao fim da reprodução do seu conteúdo.

18 de 20 Exemplo de tela final: é possível definir tempo e localização exata da tela para que o botão de “Inscreva-se” apareça — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Exemplo de tela final: é possível definir tempo e localização exata da tela para que o botão de “Inscreva-se” apareça — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como adicionar um cartão de informações a um vídeo pelo YouTube Studio

Passo 1. Vá em “Cartões de informações”;

19 de 20 Outro recurso de edição do YouTube Studio é a adição de “Cartões de informações” ao longo do conteúdo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Outro recurso de edição do YouTube Studio é a adição de “Cartões de informações” ao longo do conteúdo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Escreva a mensagem que aparecerá em um cartão ao longo do vídeo. Pode ser, por exemplo, um lembrete para acessar determinado site ou conteúdo específico.

20 de 20 Cartões de informações podem ser usados para exibirem lembretes, como sites ou conteúdos específicos. — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Cartões de informações podem ser usados para exibirem lembretes, como sites ou conteúdos específicos. — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Pronto. Agora você já sabe como editar um vídeo pelo YouTube Studio.

Veja também: como baixar vídeos do YouTube com o Videoder pelo PC