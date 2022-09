Como entrar em servidores do Discord via PC, Android ou iPhone (iOS)

É possível entrar em até 100 servidores se você for um usuário comum ou em 200 se for assinante do serviço Discord Nitro, que dá alguns benefícios extras como melhoria na qualidade da voz, entre outros recursos. A seguir, veja como fazer para entrar em servidores do Discord em todas as plataformas disponíveis.

1 de 4 Existem inúmeros servidores de Discord, saiba como entrar e acessar no PC e celular — Foto: Divulgação/Discord Existem inúmeros servidores de Discord, saiba como entrar e acessar no PC e celular — Foto: Divulgação/Discord

👉 Não consegue executar o Discord? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Vale avisar que servidores do Discord podem ter vários tipos e classificações. É importante ter muito cuidado ao entrar em servidores desconhecidos ou sem origem confirmada, pois eles também podem ser prejudiciais. Entre apenas onde for convidado ou com links de origem conhecida.

Como entrar em servidores no Discord

Antes de iniciar o tutorial, é preciso ter o endereço do servidor de Discord que deseja entrar. Alguém precisa te passar ou é necessário encontrar via busca na Internet. Normalmente ao clicar no endereço do servidor você já é redirecionado para a entrada. Mas, caso isso não aconteça, siga os passos a seguir:

Passo 1. Abra o Discord e, na barra lateral esquerda, localize o ícone com símbolo de “+” na cor verde. Vale lembrar que, em dispositivos mobile, a barra lateral pode estar oculta; para abrir, toque nos três traços no canto superior esquerdo;

2 de 4 Clique no ícone para começar a entrar em um servidor de Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Clique no ícone para começar a entrar em um servidor de Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Clique neste símbolo e depois clique em “Entrar em um servidor”;

3 de 4 Clique no botão correspondente para continuar a entrar no servidor do Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Clique no botão correspondente para continuar a entrar no servidor do Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Cole ou digite o link do convite do Discord que foi enviado para você e, em seguida, clique em “Entrar no servidor”.

4 de 4 Finalize com o endereço do servidor Discord para acessá-lo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Finalize com o endereço do servidor Discord para acessá-lo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha