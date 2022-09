Como enviar PDF para o Kindle e converter arquivos em e-books?

O TechTudo ensina como colocar PDF no Kindle e converter os textos sem baixar um programa específico ou usar cabos, para que eles apareçam no seu Kindle como um livro digital padrão da Amazon .

Passo 1. Faça o seu login no site da Amazon. Depois clique no “Menu Kindle” e selecione “Gerencie seu Kindle”;

Passo 2. No menu lateral, clique em “Configurações de documentos pessoais”. Aqui você verá uma lista de e-mails já cadastrados, que tem a terminação "@kindle". É possível editar o nome do usuário para ficar mais fácil de lembrar depois;

Passo 4. Agora, basta enviar um e-mail para o endereço com terminação "@kindle" (exemplo: usuário@kindle) que você viu no Passo 2. Coloque o arquivo PDF em anexo e digite no campo Assunto/Subject a palavra "convert" (em inglês mesmo e sem as aspas).