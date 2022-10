Excluir uma conta do Facebook antiga que você esqueceu a senha e e-mail é possível, mas é necessário seguir um "truque" para conseguir. Isso porque a rede social não conta com essa opção de forma nativa, sendo necessário criar um novo perfil para conseguir solicitar a exclusão de um antigo.

O procedimento, embora um pouco trabalhoso, é o único jeito de apagar uma conta da qual você se esqueceu do e-mail e senha. O tutorial abaixo mostra o passo a passo na versão web do Facebook, mas você também pode seguir pelo celular. Siga as dicas e descubra como apagar sua conta na rede social da Meta.

Como excluir o Facebook antigo se você esqueceu a senha e e-mail

Passo 1. Acesse o Facebook (facebook.com) e clique em "Criar conta";

Página inicial do Facebook para novos usuários

Passo 2. Informe nome e sobrenome, e-mail, data de nascimento e gênero. Crie uma senha e pressione o botão "Cadastre-se";

Cadastro inicial no Facebook pelo site

Passo 3. O Facebook enviará um e-mail contendo código se segurança de seis dígitos. Insira-o no campo de texto e clique em "Continuar";

Código de segurança enviado pelo Facebook para criação de novo perfil

Passo 4. Na etapa seguinte, o Facebook exibirá informações relativas ao tratamento de dados, anúncios e outros aspectos da rede social. Pressione "Aceitar e continuar" nas janelas que aparecerem para prosseguir com o cadastro;

Aceite dos termos de tratamento de dados do Facebook

Passo 5. Quando já estiver com a conta criada, use o campo de pesquisa para procurar seus amigos no Facebook. Adicione as pessoas aos seus contatos e, quando aceitarem seu convite, peça a elas para que excluam a conta antiga dos amigos;

Adição de amigos na nova conta do Facebook

Passo 6. Agora busque sua antiga conta no Facebook. Quando ele estiver com poucos amigos, entre na página de perfil, clique no botão de três pontinhos e entre em "Obter apoio ou denunciar";

Opção para denunciar perfil na versão web Facebook

Passo 7. Na caixa de denúncia, clique sobre a opção "Conta falsa" ou "Fingindo ser outra pessoa";

Caixa de denúncia de perfil no Facebook

Passo 8. O Facebook perguntará se o perfil está violando os padrões da comunidade. Pressione "Enviar" para confirmar a denúncia;

Denúncia de perfil antigo ao qual não se tem mais acesso para sua exclusão

Passo 9. Sua denúncia foi recebida pelo Facebook, que vai avaliar se a conta antiga trata-se de um perfil falso e deletá-la caso julgue procedente. Pressione "Avançar";

Como excluir conta do Facebook que não tenho mais acesso

Passo 10. Por fim, serão apresentadas mais medidas para você tomar sobre o perfil que está denunciando. Desfaça amizade, caso sejam amigos, mas não bloqueia a conta antiga, o que lhe permitirá monitorá-la e denunciá-la novamente no futuro, caso o julgamento seja improcedente.

Fim do procedimento de como excluir conta do Facebook pelo PC mesmo sem senha

