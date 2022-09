Como excluir rascunho do Instagram

Excluir um rascunho no Instagram é um procedimento simples e rápido. Por padrão, a rede social salva as mídias editadas mas não postadas, para o caso de o usuário querer publicá-las mais tarde. Apesar de o salvamento ser automático, é possível escolher quais fotos manter salvas e quais deletar. Assim, o usuário tem a chance de deletar rascunhos duplicados, por exemplo, mantendo na galeria apenas os posts que planeja editar e publicar futuramente. Confira, no tutorial a seguir, como fazer para excluir um rascunho do seu Instagram.