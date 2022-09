Como fazer a trend 'Se eu fosse' no TikTok

"Se eu fosse" é a nova trend do TikTok, que consiste em vídeos que apresentam como seriam as características de uma pessoa caso ela fosse diversas outras coisas - como uma cor, objeto, lugar, fruta, carro, animal e até estação do ano. No clipe, o usuário pode tanto qualificar a si mesmo quanto pedir para que outra pessoa o faça, o que pode ser útil para se divertir sozinho ou com amigos. Vale ressaltar que cada temática apresenta entre quinze a vinte fotos, e o vídeo precisa ter imagem de capa - geralmente foto ou vídeo próprio.