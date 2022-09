Fazer assinatura no Outlook pelo celular é um procedimento fácil. O aplicativo de e-mail da Microsoft, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), permite que o usuário crie uma assinatura personalizada, com a possibilidade de inserir várias informações - como nome, cargo e telefone. Após finalizar e salvar, o conteúdo será aplicado automaticamente em novos e-mails, no rodapé da mensagem. Vale ressaltar que o app ainda possibilita mudar o texto quantas vezes quiser. Confira, a seguir, como fazer assinatura no Outlook pelo celular.