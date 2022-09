Como fazer e-mail: escolha o melhor serviço grátis para mensagens

É possível enviar e receber mensagens contendo texto, imagens, vídeos e arquivos de todo o tipo no anexo. Para criar uma conta gratuita é preciso efetuar cadastro em um serviço de e-mail. O acesso é permitido mediante o fornecimento de um login (nome de usuário) e de uma senha, registrados no momento do cadastro. O login é o termo que vai ser usada antes do @ e deve ser de fácil pronúncia e escrita, por exemplo, nomedousuario@email.com.

É importante acessar o e-mail com frequência para que a conta não seja bloqueada por falta de uso. Veja abaixo os benefícios que cada um dos serviços de e-mail oferece aos usuários.

1 de 6 Existem vários provedores de e-mail com vantagens e diferenciais. Descubra qual é o ideal para você. — Foto: Reprodução/Brett Jordan/Unsplash Existem vários provedores de e-mail com vantagens e diferenciais. Descubra qual é o ideal para você. — Foto: Reprodução/Brett Jordan/Unsplash

✉️Qual o melhor serviço de email gratuito? Veja e opine no Fórum do TechTudo.

1. Gmail

Quem possui conta no Google tem 15GB de armazenamento gratuito para compartilhar entre o serviço de e-mail, chamado de Gmail, e outros como Google Drive e Fotos do Google+.

A maior vantagem oferecida é permitir o login nos diversos aplicativos da empresa usando a mesma conta. Além dos serviços citados, o Google também controla o YouTube, a rede social Google+, o navegador Google Chrome, as ferramentas de monitoramento Google Analytics e Google Trends, além de serviços como Hangouts, Agenda, Maps, Earth e Street View.

O Globomail usa a plataforma Google para hospedar os e-mails dos usuários. Isso significa que você também conta com capacidade de 15GB para armazenar seus e-mails, recurso anti-spam para manter mensagens indesejadas fora da caixa de entrada e e-mails organizados com marcadores. Com a conta Globomail o usuário tem acesso a maior parte dos serviços do Google.

3. Yahoo! Mail

O serviço do Yahoo! oferece o Yahoo Mail, que libera 1TB de espaço para armazenamento, e o mensageiro Yahoo Messenger. A última grande atualização do serviço redesenhou o visual da conta, deixando-a parecida com o Gmail, do Google. A semelhança com o rival acontece tanto na versão desktop quanto na móvel.

Entre as vantagens do serviço estão o modelo de conversas agrupadas por assunto e a integração com os serviços de armazenamentode fotos Flikr e de arquivos Dropbox, além do acesso ao Yahoo Respostas e Yahoo Grupos na web.

4. Outlook.com

O Microsoft Outlook proporciona o armazenamento de e-mail expansível, a fim de fornecer todo o espaço que o usuário precisa. O serviço online funciona integrado ao aplicativo de desktop do Outlook e vem com 7 GB de armazenamento no SkyDrive para arquivos e fotos, além de possuir integração com redes sociais e Skype.

A partir da própria caixa de entrada do Outlook, o usuário pode conversar, adicionar contatos, gerenciar o conteúdo do Facebook e do Twitter, postar comentários, aceitar solicitações de amizade e fazer chamadas de vídeo.

5. Facebook

O endereço no Facebook é o mesmo que o seu nome de usuário na rede social, e possui o formato nomedeusuario@facebook.com. Os e-mails recebidos são entregues como mensagens na caixa de conversas. Quando o usuário envia mensagens para endereços de e-mail externos, como Gmail e Yahoo Mail, os e-mails são formatados para parecerem com as mensagens do Facebook, com a adição, inclusive, do nome e da foto do perfil da pessoa.

