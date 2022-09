Como fazer ecobag personalizada usando o Canva

Criar uma bolsa ecobag personalizada é possível por meio do Canva. Disponível na versão web e para celulares Android e iPhone (iOS), o editor online oferece uma seção voltada especificamente para a impressão de ecobags. Assim, qualquer usuário pode escolher a melhor forma de estampar sua sacola: criando uma arte do zero, fazendo o upload de fotos salvas no computador ou usando os templates já oferecidos pelo Canva. No final do processo, é possível adquirir a bolsa criada diretamente pela plataforma. Confira, no tutorial a seguir, como fazer arte para ecobags no Canva.