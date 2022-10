Como fazer mockup no Canva pelo celular

Caso queira, também é possível personalizar a imagem com cores diferentes ou redimensionar o tamanho. Em geral, o mockup pode ser criado tanto a partir da página inicial, de forma automática pelo app, quanto diretamente, na área de edição manual, através dos menus. Veja, a seguir, como criar mockup no Canva pelo celular.

Passo 6. Para finalizar, pressione “Salvar mockup”. O app apresentará as opções de “Usar em um design” que o direcionará para a área de edição do app ou “Baixar”, que te apresentará as opções de compartilhamento ou upload na galeria do celular.