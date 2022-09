Como fazer pão no Minecraft

Minecraft é um jogo de construção e sobrevivência que conta com várias opções de comidas; algumas delas, encontradas na natureza e outras que o jogador pode fabricar. Uma delas é o pão, que pode ser feito com ingredientes simples e em poucos passos. Dentro do game, o pão serve como uma comida tradicional, ou seja, que recupera vida e fome do personagem do jogador, gastos após uma batalha ou depois de longa caminhada. Além disso, o alimento também podem ser usados como moeda de troca entre Villagers e servem para incentivar a reprodução dos mesmos personagens.