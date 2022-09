1 de 5 Confira como fazer um bloco de TNT / Dinamite em Minecraft, o bloco mais destrutivo do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Confira como fazer um bloco de TNT / Dinamite em Minecraft, o bloco mais destrutivo do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Os blocos de TNT possuem algumas propriedades únicas em Minecraft. Para fazer com que eles explodam, o usuário precisa primeiro ativá-los, o que pode ser feito com uma Pederneira/Isqueiro ou por um sinal de Redstone, como uma alavanca, botão, placa de pressão (como no Templo do Deserto), entre outros. Uma vez ativada a TNT ganha propriedades diferentes de qualquer bloco em Minecraft, como ser capaz de sofrer ação da gravidade e ficar livre da grade de blocos tradicional do jogo. Ao ativar mais de um bloco de TNT, a explosão de um dos blocos pode até mesmo arremessar o outro, algo que usuários usam para criar canhões no game.

Uma vez ativada, a TNT leva por volta de 4 segundos para explodir e pode causar danos de 3 a 5 blocos em todas as direções. Alguns blocos são resistentes a explosões, como Blocos de Tijolos ou Obsidiana. Uma opção também é cercar TNT com água para que ela não cause danos, processo utilizado na criação de canhões de Dinamite. Veja como fabricar e usar o bloco a seguir:

Como fazer TNT no Minecraft

Passo 1. Obtenha pelo menos 4 blocos de areia comum ou areia vermelha no mundo de Minecraft;

2 de 5 Reúna um pouco de areia nas praias e desertos de Minecraft para usar como material no bloco de TNT — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Reúna um pouco de areia nas praias e desertos de Minecraft para usar como material no bloco de TNT — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Obtenha pelo menos 5 unidades de pólvora obtida ao eliminar Creepers;

3 de 5 Enfrente os Creepers de Minecraft para conseguir alguns punhados de pólvora para sua TNT — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Enfrente os Creepers de Minecraft para conseguir alguns punhados de pólvora para sua TNT — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Em uma Bancada coloque todos os ingredientes para criar o bloco de TNT/Dinamite;

4 de 5 Use uma Bancada para reunir os materiais e criar seu bloco de TNT em Minecraft — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Use uma Bancada para reunir os materiais e criar seu bloco de TNT em Minecraft — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. De posse do bloco coloque-o no mundo do jogo e use então uma Pederneira/Isqueiro ou um sinal de Redstone para ativá-lo.

5 de 5 Ative a TNT em Minecraft com uma Pederneira ou com um sinal de Redstone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Ative a TNT em Minecraft com uma Pederneira ou com um sinal de Redstone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro