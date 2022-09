Como jogar de Taric no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Taric, campeão do League of Legends, é uma das opções de suporte para usar na rota inferior de Summoner's Rift. Graças ao seu kit de habilidades, o personagem consegue proteger seus aliados sem dificuldades ao utilizar escudos, curas e também ao imobilizar adversários. Sua skill ultimate, Resplendor Cósmico, é capaz de deixar seus companheiros de equipe invulneráveis por um tempo. O TechTudo reuniu todas as habilidades, runas, feitiços, builds, counters e dicas de como mandar bem com o campeão. Vale lembrar que a matéria foi baseada no patch 12.15.