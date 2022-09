Como jogar de Thresh no Wild Rift; veja dicas de builds, habilidades e mais

Thresh, um dos suportes mais conhecidos do League of Legends (LOL) , chegou ao Wild Rift em agosto de 2021. O campeão é famoso entre os jogadores do MOBA da Riot Games por conta de sua rivalidade com os personagens Lucian e Senna. O Guardião das Correntes, como é conhecido, é utilizado como suporte e conta com um kit de habilidades capaz de oferecer proteção aos seus companheiros de equipe. Veja, a seguir, um guia com as habilidades, counters, runas, feitiços, builds e dicas de como jogar bem com o campeão.

1 de 11 Thresh é um suporte tanque disponível para jogar no Wild Rift — Foto: Divulgação/Riot Games Thresh é um suporte tanque disponível para jogar no Wild Rift — Foto: Divulgação/Riot Games

Habilidades

Condenação (Passiva)

Com a passiva, Thresh coleta as almas dos adversários abatidos próximos a ele. Ao fazer isso, ele recebe 2 de Armadura e 2 de Poder de Habilidade permanentemente.

2 de 11 A passiva do Thresh permite que ele colete as almas dos seus inimigos — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube A passiva do Thresh permite que ele colete as almas dos seus inimigos — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube

Sentença (1ª habilidade)

Thresh arremessa sua arma, atordoando o primeiro alvo atingido e puxando-o em sua direção por 1,5 segundos. Além disso, ele pode conjurar a habilidade novamente para avançar até o adversário alvejado. Sentença também causa Dano Mágico e concede visão ao longo de sua duração.

3 de 11 A sentença de Thresh pode puxar os adversários ou levá-lo até eles — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube A sentença de Thresh pode puxar os adversários ou levá-lo até eles — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube

Passagem Sombria (2ª habilidade)

O Guardião das Correntes joga a sua lanterna no local desejado. O aliado que clicar no botão de tropa é reposicionado, sendo puxado até Thresh. A lanterna também concede escudo ao campeão e ao primeiro companheiro que se aproximar, além de poder ser usada para coletar as almas dos inimigos.

4 de 11 Com a sua lanterna, Thresh pode reposicionar inimigos em perigo — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube Com a sua lanterna, Thresh pode reposicionar inimigos em perigo — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube

Esfolar (3ª habilidade)

Passivo: os ataques básicos de Thresh causam Dano Mágico adicional de acordo com o tempo passado desde o seu último ataque;

os ataques básicos de Thresh causam Dano Mágico adicional de acordo com o tempo passado desde o seu último ataque; Ativo: o Guardião das Correntes puxa ou empurra os adversários na direção do golpe. Os oponentes afetados pela habilidade são desacelerados e sofrem Dano Mágico;

5 de 11 Thresh consegue empurrar seus inimigos com o Esfolar — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube Thresh consegue empurrar seus inimigos com o Esfolar — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube

A Caixa (4ª habilidade/Ultimate)

Ao utilizar a Ultimate, Thresh conjura uma prisão de paredes espectrais que causam Dano Mágico e lentidão por 2 segundos aos outros campeões. As paredes se quebram quando sofrem uma colisão. No momento em que isso acontece, as restantes não causam dano e aplicam metade da duração de lentidão.

6 de 11 Thresh conjura uma prisão com a sua ultimate — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube Thresh conjura uma prisão com a sua ultimate — Foto: Reprodução/WildRiftBR YouTube

Ordem das habilidades

Atualmente, há duas formas de organizar a ordem das habilidades de Thresh: E+Q+W+Q ou E+Q+W+E, dependendo do estilo de jogo e das estratégias durante a fase de rotas. No entanto, após o nível quatro, normalmente o foco é na Sentença, a primeira skill do campeão, seguida da Passagem Sombria e do Esfolar. Veja, a seguir, um exemplo dos níveis durante a partida:

Ordem de habilidades | Thresh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sentença X X X X Passagem Sombria X X X X Esfolar X X X X A Caixa X X X

Runas e Feitiços

Os Feitiços não costumam sofrer muitas alterações: a opção mais escolhida é Flash e Ignite. No entanto, é possível utilizar Flash e Exaustão ou Flash e Curar, dependendo do jogo. Em relação às runas, a alternativa popular atualmente é o "Pós-Choque", que causa dano quando o campeão imobiliza um inimigo.

É importante lembrar que, como cada partida é única, você pode aplicar mudanças quando necessário. Não se prenda aos padrões de runas, feitiços ou builds: o ideal é analisar a situação do jogo, ou a sua, e se planejar de acordo com o cenário analisado.

Pós-Choque

No momento, o "Pós-Choque" é a runa mais escolhida pelos jogadores de Thresh. No exemplo abaixo, além do estilo defensivo, os jogadores podem aproveitar dos efeitos do "Ponto Fraco" e "Caçador-Gênio" para criar jogadas agressivas também. Caso queira, você pode aplicar mudanças para adicionar "Lealdade" e "Caçador em Bando", se necessário.

7 de 11 Atualmente, "Pós-Choque" é popular entre os jogadores de Thresh — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Atualmente, "Pós-Choque" é popular entre os jogadores de Thresh — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplos de builds

As builds do campeão, apesar de oferecerem alternativas de itens distintas, são focadas em uma estratégia: oferecer proteção ao time e durabilidade ao Guardião das Correntes. Por essa razão, artefatos como "Couraça do Defunto", "Força da Natureza" e "Máscara Abissal" são populares. Lembre-se: dependendo da partida, é normal priorizar certos itens em vez de outros. Veja, a seguir, exemplos de builds para o Thresh:

Exemplo 1

8 de 11 A build para Thresh vai depender de cada partida e das estratégias que o jogador vai adotar — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A build para Thresh vai depender de cada partida e das estratégias que o jogador vai adotar — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplo 2

9 de 11 Segundo exemplo de build para o Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Segundo exemplo de build para o Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplo 3

10 de 11 Terceiro exemplo de build para o Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Terceiro exemplo de build para o Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Dicas

Durante a fase de rotas, aproveite o efeito passivo do "Esfolar" para perturbar seus adversários com ataques básicos;

Utilize a "Passagem Sombria" para reposicionar os aliados sempre que possível;

Não deixe de wardar os objetivos, porque uma sentença bem utilizada pode garantir uma luta e, talvez, o jogo;

Tente enganar seus adversários antes de utilizar a "Sentença", porque quando eles gastam recursos para escapar, acertá-los se torna mais fácil;

O "Esfolar" pode ser utilizado de forma defensiva, evitando um gank ou engage, por exemplo;

Counters

Braum: além de um bom tank, Braum também consegue evitar a maioria do dano que receberia com a sua habilidade "Inquebrável". Para piorar, sua passiva, "Golpes Concussivos", é poderosa durante um duelo, oferecendo risco ao Thresh e ao atirador inimigo;

além de um bom tank, Braum também consegue evitar a maioria do dano que receberia com a sua habilidade "Inquebrável". Para piorar, sua passiva, "Golpes Concussivos", é poderosa durante um duelo, oferecendo risco ao Thresh e ao atirador inimigo; Morgana: graças ao seu "Escudo Negro", Morgana consegue impedir ataques como a Sentença e o Esfolar do Thresh, além da Ultimate do Guardião das Correntes. Por essa razão, e também por conta da "Ligação das Trevas", a campeã é uma oponente formidável;

graças ao seu "Escudo Negro", Morgana consegue impedir ataques como a Sentença e o Esfolar do Thresh, além da Ultimate do Guardião das Correntes. Por essa razão, e também por conta da "Ligação das Trevas", a campeã é uma oponente formidável; Blitzcrank: no geral, Blitzcrank aparece como counter do Thresh devido ao seu puxão e seu potencial de "pickoff", ou seja, atacar um campeão inimigo isolado. No entanto, o Guardião das Correntes possui mais recursos para proteger seus atiradores e é também é mais tanque;

11 de 11 Braum, Morgana e Blitzcrank são exemplos de counters do Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Braum, Morgana e Blitzcrank são exemplos de counters do Thresh no Wild Rift — Foto: Reprodução/Marcelo Villela