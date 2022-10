Como justificar voto no celular pelo e-Título

Justificar voto pelo app e-Título é um processo fácil e útil para quem estiver ausente de seu domicílio eleitoral e não puder comparecer às Eleições 2022. Disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), o aplicativo do TSE permite fazer a justificativa no primeiro, segundo ou ambos os turnos do pleito, que estão marcados para os dias 2 e 30 de outubro. É importante lembrar, entretanto, que o download do serviço deve ser realizado antes deste domingo (2), visto que a emissão estará suspensa no dia da votação . Veja, a seguir, como fazer a justificativa de ausência na votação pelo celular.

Como justificar o voto se estiver viajando, no Brasil ou exterior?

As pessoas que estiverem viajando dentro do Brasil e não puderem comparecer às eleições terão duas alternativas para fazer a justificativa de ausência: pelo app e-Título ou preenchendo o Requerimento de Justificativa Eleitoral. O segundo deve ser obtido em cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento ao eleitor, nas páginas da internet do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais de cada Estado. Ele deve ser apresentado em qualquer local de votação no dia do pleito, acompanhado de documento com foto.

Já o eleitorado que estiver viajando pelo exterior poderá apresentar a justificativa de ausência através do e-Título, ou indo às mesas receptoras de votos do país em que estiverem.

Como justificar voto depois do prazo?

Caso o eleitor ou eleitora não faça a justificativa de ausência no dia do pleito, ele terá o prazo de até 60 dias para regularizar a situação através de um requerimento. O documento será disponibilizado no site do TSE, no aplicativo e-Título ou diretamente nos cartórios eleitorais. Aqueles que optarem por realizar o processo pessoalmente devem estar munidos de documento de identificação pessoal com foto e comprovantes da impossibilidade de votar, como atestados médicos.

Pode justificar voto quantas vezes?

Não há limite para justificativas de ausência. Entretanto, o TSE orienta que eleitores ou eleitoras domiciliados em novo município solicitem a transferência do título logo após as eleições, para exercer o voto regularmente nos próximos pleitos.

O que acontece se não justificar o voto?

As pessoas que não comparecerem às votações e deixarem de justificar a ausência em até 60 dias após o turno deverão pagar uma multa de R$ 3,50. Esse processo pode ser realizado através do app e-Título. Para isso, basta acessar “Mais opções” > “Débitos eleitorais”.

Também é possível fazer a regularização através do site do Tribunal Superior Eleitoral ou indo presencialmente a um cartório para solicitar o boleto. O eleitor que deixar de fazer a justificativa e não pagar a multa por três eleições consecutivas terá seu título de eleitor cancelado - o que implica em consequências como a impossibilidade de se inscrever em concursos públicos ou tirar passaporte.

Como justificar voto pelo aplicativo e-Título

Passo 1. Abra o aplicativo e-Título e toque em “Próximo”. Na próxima tela, selecione “Começar no e-Tìtulo”;

Passo 2. Dê o check confirmando que leu e aceitou os termos de uso e, depois, toque em “Continuar”. Na próxima tela, informe os dados de seu último atendimento na Justiça Eleitoral, como “Nome do Eleitor”, “Data de Nascimento” e “Número do CPF ou Inscrição”. Selecione “Entrar no e-Título”;

Passo 3. Responda ao “Desafio de perguntas” para confirmar sua identidade;

Passo 4. Caso queira ativar o desbloqueio do app com biometria, selecione o botão “Ativar”. Também é possível tocar em “Não, obrigado” para seguir sem o processo. Em seguida, cadastre sua senha ou insira uma já existente;

Passo 5. Ao acessar a página com suas informações no app, toque em “Mais opções”, na parte inferior da tela. Depois, selecione a opção “Justificativa de ausência”;

Passo 6. Selecione o ano da eleição, escreva sua justificativa e insira seu e-mail. Em seguida, toque no botão “Próximo”. Na página seguinte, adicione um documento JPG, PNG ou PDF que comprove a necessidade de ausência na votação – não é necessário anexar documentos quando a justificativa for apresentada no dia da eleição. Por fim, toque em “Concluir” para finalizar.

