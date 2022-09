Como justificar voto pela Internet e pelo aplicativo e-Título

É possível justificar o voto pela Internet usando o site do TSE e o aplicativo e-Título, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). Os serviços permitem que os eleitores que não puderem comparecer à urna eleitoral no primeiro ou segundo turno esclareçam a ausência. Em ambos os turnos – marcados para 2 e 30 de outubro –, a justificativa online poderá ser feita no dia e horário da votação, das 8h às 17h. Para isso, basta acessar a página do sistema Justifica na Internet ou baixar o app e-Título na Google Play Store ou App Store .

Vale ressaltar, no entanto, que o eleitor que quiser justificar a ausência pelo aplicativo no dia da votação terá que realizar o download do app antes deste domingo (2). Isso porque, na data em questão, o documento não poderá ser emitido. Da mesma forma, caso haja segundo turno, é preciso já estar com o aplicativo instalado no celular antes do dia da eleição. A seguir, confira como fazer para justificar o voto em 2022 pela Internet e aplicativo e-Título.

Qual é o prazo para justificar voto?

Quem não comparecer ao pleito e nem conseguir justificar o voto no dia das eleições terá um prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral. O esclarecimento poderá ser feito pelo celular com o aplicativo para justificar voto e-Título ou pela Internet no site Justifica. No entanto, será necessário anexar documentos comprobatórios para atestar o motivo da ausência, pois nessa situação a justificativa é avaliada pelo juiz eleitoral, e não de forma automática.

Eleitores que estiverem no exterior também podem realizar a justificativa pelo aplicativo, durante o dia e horário da votação. Caso isso não seja feito, também será concedido um prazo de até 60 dias depois de cada turno ou 30 dias a partir da data do retorno ao Brasil para explicar a ausência. Será necessário apresentar o comprovante de saída e volta ao país.

Quantas vezes a pessoa pode justificar o voto?

Não há limite máximo de justificativas. No entanto, o eleitor que não explicar a ausência dentro do prazo determinado deverá pagar a multa de R$ 3,50. Para regularizar sua situação eleitoral, o cidadão deve acessar o sistema de quitação de multas (tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/quitacao-de-multas) e quitar as pendências por Pix, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União (GRU). Também é possível quitar as multas pelo e-Título, na seção "Débitos eleitorais", ou indo a qualquer cartório eleitoral presencialmente requerendo o boleto bancário para quitação.

O eleitor que deixar de votar, não justificar e nem realizar o pagamento da multa por três eleições seguidas terá o título cancelado, e o documento só poderá ser regularizado novamente em um cartório. O cancelamento implica em consequências como impossibilidade de tirar passaporte e se inscrever em concursos públicos.

Como justificar voto pela Internet

Passo 1. Abra o site do sistema Justifica (https://justifica.tse.jus.br/) e selecione “Iniciar requerimento de justificativa”;

Passo 2. Em seguida, digite o número do título de eleitor, nome completo e data de nascimento. Depois, dê check na caixa de seleção “Não sou um robô” e siga em “Avançar”;

Passo 3. Na próxima tela, seu nome, titulo de eleitor e data de nascimento já estarão preenchidos. Insira as demais informações, como e-mail, telefone, ano da eleição que deseja justificar e o motivo da ausência;

Passo 4. Em seguida, é necessário anexar uma imagem ou PDF que comprove o motivo do não comparecimento. Caso a justificativa esteja sendo feita no dia da votação, o documento não é obrigatório. Confirme em “Enviar”.

Como justificar voto pelo aplicativo e-Título

Passo 1. Abra o aplicativo do e-Título, toque em “Próximo” e, depois, em “Começar no e-Título”;

Passo 2. Aceite os termos de uso ao dar check na caixa de seleção e, em seguida, pressione “Continuar”. Depois, preencha as informações pessoais, como nome, data de nascimento e CPF ou número do título de eleitor. Para avançar, toque em “Entrar no e-Título”;

Passo 3. Nas próximas telas serão feitas perguntas para confirmar sua identidade;

Passo 4. Depois, digite sua senha ou cadastre uma nova. Avance em “Confirmar”. Em seguida, o app te dará a possibilidade de ativar a biometria. Pressione “Ativar”, caso queira fazer o procedimento ou “Não, obrigado” para continuar;

Passo 5. Suas informações eleitorais serão exibidas na tela. Para acessar a área de justificativa, toque em “Mais opções” na barra inferior. Depois, pressione “Justificativa de ausência”;

Passo 6. Em seguida, selecione a eleição que deseja justificar, e-mail e motivo da ausência. Para avançar, vá em “Próximo”. Em seguida, será necessário anexar uma imagem ou PDF que comprove a falta de comparecimento. Caso esteja justificando no dia da eleição, essa etapa não é obrigatória. Para finalizar, toque em “Concluir”.

Pronto. Agora você já sabe como justificar o voto pela Internet e pelo aplicativo e-Título.

