Como limpar a entrada do carregador do celular? Confira três maneiras

O processo de limpar a entrada do carregador do celular pode ser decisivo quando existem dificuldades para carregar o smartphone. São inúmeras as possibilidades de obstrução na entrada do aparelho – seja ele no padrão Lightning ou USB-C . A verdade é que as entradas do conector de carga estão sujeitas a acumular sujeira e fiapos ao ter contato com poeira, umidade e até mesmo nossas roupas.

Para realizar a higienização da entrada do carregador do celular é preciso ter alguns itens em mãos, como uma agulha de crochê fina ou um palito de dente, além de algodão e álcool isopropílico. E atenção: não use produtos de limpeza abrasivos, água ou sabão para realizar o procedimento abaixo, pois eles podem danificar o seu smartphone.

Antes de começar é preciso desligar o celular

Antes de começar a limpeza é preciso ter certeza que o problema do celular é sujeira. Isso porque outras situações podem impedir o dispositivo de concluir ou iniciar um carregamento, como oxidação, conector quebrado e até mesmo componentes em curto. Para inspecionar o aparelho, primeiro desligue o iPhone ou celular Android antes de começar a mexer nele.

No caso dos telefones Android, em geral basta pressionar o botão de ligar/desligar por alguns segundos e a opção para desligar o aparelho aparecerá. Em modelos da Samsung, por exemplo, o botão da lateral acaba sendo usado para acionar a assistente virtual, por isso, precisa ser pressionado ao mesmo tempo que o botão do volume. No iPhone, o comando pode ser dado pressionando o botão de ligar/desligar com o botão de abaixar o volume.

Como limpar a entrada do carregador de forma simples

Com o celular desligado, utilize uma lanterna e dê uma olhadinha na porta de carregamento para ver se há alguma obstrução causada por uma camada de acúmulo com aspecto pegajoso ao redor das bordas.

Para uma limpeza simples e rotineira, use um pano de microfibra ou uma escova de dentes de cerdas macias apenas para espanar a poeira da entrada. Não utilize detergente, água ou tecidos que soltam fiapos pois eles podem ficar presos dentro da entrada do conector de carregamento e, dessa forma, piorar a situação de sujeira ao invés de resolver o problema.

Como limpar a porta de carregamento de forma moderada

Se ainda não estiver convencido da limpeza e quiser checar mais profundamente a quantidade de resíduos dentro do conector de carga, pegue o palito de dente ou o a agulha de crochê fina e passe delicadamente dentro da porta para ver se sai algum tipo de sujeira. Se a quantidade de resíduos não for muito grande, duas passadas leves deverão ser suficientes para limpar a poeira e retirar os fiapos. Também é provável que uma camada de gordura possa ser removida das paredes durante o processo.

Para usuários de iPhone, o cuidado tem que ser um pouco maior, porque a porta Lightning pode sair danificada se a raspagem for feita com muita força. Nesse caso, uma fina camada de algodão, presa no palito, ou cotonete seco, podem ajudar a amaciar o contato das duas superfícies.

Como fazer a limpeza completa da porta de recarga

Caso a quantidade de sujeira seja maior que o esperado, o usuário poderá fazer uma limpeza mais aprofundada na entrada do conector de carga usando álcool isopropílico. Em sites de assistências técnicas é indicado que o usuário embebe um cotonete em um recipiente com o álcool – indicado por conter apenas 1% de água em sua composição – e passe delicadamente na entrada do conector. Isso fará com que o algodão absorva a sujeira, uma vez que o produto ajuda a amolecer a crosta. Aguarde ao menos meia hora antes de ligar o celular ao carregador.

É importante atentar que em nenhum momento o celular deverá ser submerso na solução ou ter contato com outros produtos de limpeza, que podem danificar as suas partes internas de forma irreversível.

Apesar de não ter um direcionamento específico para a limpeza da porta do iPhone, na página de suporte da Apple é possível conferir informações de higienização da entrada Lightning presente no estojo do AirPods. A fabricante aconselha o usuário a remover resíduos do conector com uma escova limpa, seca e de cerdas macias ou até mesmo um pano de microfibra, que não solta fiapos. Também não é indicado que qualquer líquido entre nas portas de carregamento.