Como limpar capinha transparente de celular? Confira cinco dicas

Capinhas transparentes para celular são uma boa pedida para quem quer mostrar os detalhes do design do aparelho e, ainda assim, garantir uma proteção externa . Porém, um dos problemas do acessório é que, com o passar do tempo, o material tende a ficar amarelado, dando um aspecto de sujo. Evitar a aparência encardida da capinha não é difícil, sendo necessário apenas uma limpeza constante e cuidadosa para não estragar o case.

Não importa a marca: capas para celulares da Samsung, Apple, Motorola, Xiaomi e outras podem ter os mesmos cuidados na hora da higienização. Nas linhas abaixo, confira como dar uma sobrevida à sua capinha transparente, mantendo o aspecto de novo do seu celular. As dicas separadas pelo TechTudo são para capas feitas de silicone ou plástico e exigem materiais que podem ser encontrados facilmente em casa. Separe um pano que não solte fiapos (microfibra) e mãos à obra.

2 de 5 Capa transparente Anti Impacto para iPhone 13 Pro Max — Foto: Divulgação/Magalu Capa transparente Anti Impacto para iPhone 13 Pro Max — Foto: Divulgação/Magalu

Como limpar a capinha transparente com álcool isopropílico

Um dos grandes questionamentos no início da pandemia do novo coronavírus era como fazer para manter limpo também dos dispositivos eletrônicos e seus acessórios. Um dos métodos de limpeza mais indicados pelas fabricantes é utilizando álcool isopropílico junto a um pano de microfibra e nada mais. O produto é o mais recomendado para limpar equipamentos eletrônicos porque a concentração de água em sua solução é menor que 1%, evitando assim danos aos aparelhos.

Para usá-lo, basta aplicar uma quantidade pequena no pano e passar delicadamente pela capa. No site da Apple, a fabricante indica o pano “levemente umedecido” apenas para as capinhas feitas de silicone. Para a capa de plástico tradicional, a empresa recomenda apenas um pano seco. Ainda assim, a big tech também indica o uso de lenços com álcool isopropílico 70%, com álcool etílico 75% ou lenços desinfetantes da marca Clorox, que é bastante popular. Mas é importante lembrar que é preciso esperar a secagem da capinha do iPhone antes de recolocá-la no celular.

3 de 5 Pano de microfibra vendido pela Apple — Foto: Divulgação/Apple Pano de microfibra vendido pela Apple — Foto: Divulgação/Apple

Como clarear a capinha transparente com água e detergente

Para manter o case transparente limpo e evitar que ele chegue à coloração amarelada, uma solução simples de água morna e detergente neutro deverá ser suficiente. Separe uma escova de dentes com cerdas macias, coloque um pouco de detergente em um recipiente com água morna, molhe a escova e esfregue a capinha. Repita a ação uma vez por semana caso os sinais de amarelamento já estejam aparecendo, ou uma vez a cada 15 dias para manutenção.

Espere o acessório secar por cerca de 20 minutos antes de encaixá-lo de volta no celular. Vale ressaltar que, durante a higienização da capinha, o smartphone não deverá estar por perto. O contato do dispositivo com resíduos químicos pode danificar componentes do aparelho. Para ajudar na secagem, o usuário pode também passar um pano de microfibra para garantir que nada passe para o smartphone.

4 de 5 Faça uma mistura de bicarbonato de sódio com água e passe com uma escova ou cotonete no aparelho (Reprodução/actitudfem) — Foto: TechTudo Faça uma mistura de bicarbonato de sódio com água e passe com uma escova ou cotonete no aparelho (Reprodução/actitudfem) — Foto: TechTudo

Bicarbonato de sódio, vinagre e detergente

Bicarbonato de sódio e vinagre de álcool são os produtos mais lembrados quando se fala em clarear qualquer coisa em casa. Usados para limpar diferentes superfícies, incluindo retirar manchas de tecidos brancos, os dois produtos combinados podem operar um verdadeiro milagre pela capinha transparente, retirando o amarelado mais intenso.

Em uma vasilha coloque 200 ml de água morna, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de vinagre, um pouco detergente e misture. Deixe a capinha transparente de molho por cerca de 10 horas e, ao retirar, esfregue com uma esponja de lavar pratos e enxágue. Enxugue com o pano de microfibra e espere por mais 20 minutos antes de recolocar a capa no celular.

Importante evitar essa solução em capas de TPU (termoplástico de poliuretano). O material pode estragar caso seja exposto à solução com bicarbonato de sódio durante muito tempo.

5 de 5 Capa transparente genérica — Foto: Divulgação/Amazon Capa transparente genérica — Foto: Divulgação/Amazon

Vinagre e água-oxigenada

Outra forma de clarear a capinha transparente do celular é com a dupla de vinagre e de água oxigenada. As medidas são muito parecidas com da solução anterior: 200 ml de água morna, uma colher de vinagre e outra de água oxigenada.

A diferença está na agilidade da ação da solução, que serve também para tirar o amarelado da capinha. Basta deixar a case submersa por apenas uma hora, esfregar com uma esponja ou escova de dentes com cerdas macias e enxaguar, respeitando o tempo de secagem do acessório.

Água sanitária ou alvejante com cloro

Por fim, é possível usar água sanitária ou alvejante para fazer a higienização da capinha. Para este método é recomendável o uso de luvas de borracha, uma vez que a água sanitária pode irritar a pele na hora do contato. Feito isso, dilua a água sanitária em um recipiente com água em temperatura ambiente, e deixe de molho por meia hora. Na dúvida entre as medidas, o recomendável é uma colher de sopa do produto para cada xícara de água.

Após o período de molho, enxágue bem para tirar o amarelado e seque o acessório. Esse procedimento não deve ser feito em capinhas transparentes coloridas ou que tenham algum outro detalhe como desenhos, glitter, pois pode desbotar e danificar o item. Faça apenas em modelos transparentes e no máximo uma vez por mês.