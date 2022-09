Como mudar o nome do iPhone? Solução também serve para renomear Bluetooth

Mudar o nome do iPhone (iOS) é um procedimento muito útil para diferenciar dispositivos Apple. Isso porque, uma vez que o iOS define os nomes conforme o registro de identificação do iCloud, é possível que vários aparelhos de um mesmo dono sejam apelidados da mesma forma e causar confusão. Assim, ao fazer o ajuste, dá para encontrar a localização exata, usar o AirDrop ou conectar o smartphone no computador sem se preocupar com possíveis erros. Além disso, ao alterar o nome do aparelho, você também muda o nome do Bluetooth e do roteador Wi-Fi. Para saber como mudar o nome do seu iPhone confira o passo a passo a seguir.