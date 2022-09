Como reagir a mensagens no Telegram

O Telegram permite reagir às mensagens dos amigos com emojis. O recurso, que também está disponível no rival WhatsApp, pode ser usado no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), e possibilita usar carinhas específicas para demonstrar sentimento em relação aos textos e mídias, como vídeos e fotos. A função pode ser usada em chats individuais normalmente, enquanto nos grupos o administrador deve ativar a opção para que os membros consigam usar. Confira, a seguir, como usar reações a mensagens no Telegram.