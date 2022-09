Recuperar e mudar a senha do Instagram é uma tarefa simples ao seguir algumas dicas. A rede social permite fazer login automático e, com isso, os usuários acabam esquecendo a senha pessoal, já que o aplicativo costuma ficar conectado no celular e PC. Para resolver isso, a pessoa pode seguir dois procedimentos práticos para ver a senha do Instagram pelo celular.

O primeiro é tentar descobrir a senha atualmente usada com o gerenciador de códigos do navegador Chrome ou um app gerenciador de senhas no smartphone. A segunda opção permite criar um novo código caso tenha esquecido de vez o antigo, usando o e-mail ou SMS. Confira, no tutorial a seguir, como recuperar ou mudar sua senha do Instagram.

1 de 10 Como recuperar e mudar a senha do Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash Como recuperar e mudar a senha do Instagram — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Recuperar a senha atual (sem fazer uma nova)

Pelo PC

Passo 1. Um truque para descobrir sua senha antiga do Instagram sem precisar ter o trabalho de redefinir o código é acessando o acervo de códigos salvos pelo Google Chrome no computador. Para isso, acesse o menu do Chrome no topo direito (três pontos) e clique em “Configurações. Encontre a categoria “Preenchimento automático” e clique em “Gerenciador de senhas”;

2 de 10 Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Na nova tela, busque por “Instagram” na barra de pesquisa do topo direito. Depois, clique no item salvo da lista e toque no ícone de olho para mostrar a credencial;

3 de 10 Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Será necessário digitar a senha do computador para ver o código. Em seguida, será mostrada na tela sua senha do Instagram usada atualmente. Veja este tutorial para saber como descobrir todas as senhas digitadas no Google Chrome.

4 de 10 Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo Ver a senha do Instagram pelo PC — Foto: Reprodução/TechTudo

Pelo celular

Passo 1. Pelo celular, nesta dica, o usuário precisa usar um app gerenciador de senhas para recuperar o código atual do Instagram. Neste exemplo vamos usar o LastPass. Acesse a categoria de “Sites” salvos e toque na opção do Instagram (adicionada por você anteriormente). Será aberta uma aba na base do app: selecione “Mostrar senha”. A senha atual (salva no app) será mostrada na tela.

5 de 10 É possível encontrar sua senha atual do Instagram salva em um gerenciador no celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É possível encontrar sua senha atual do Instagram salva em um gerenciador no celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

2. Mudar a senha para recuperar o acesso (sem lembrar da antiga)

Pelo PC

Passo 1. O usuário que tiver esquecido de vez a senha do Instagram e não tenha nenhum dos métodos acima para descobrir o código atual, pode criar uma nova senha. Para isso acesse o site do Instagram (https://www.instagram.com/?hl=pt-br) e, na tela inicial de login, clique em “Esqueceu a senha?”;

6 de 10 Acesse o Instagram pelo computador para redefinir a senha esquecida — Foto: Reprodução/TechTudo Acesse o Instagram pelo computador para redefinir a senha esquecida — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Digite seu nome de usuário, telefone ou e-mail cadastrados para confirmar a redefinição do código. Confirme em “Enviar link para login";

7 de 10 Adicione o nome de usuário ou e-mail para redefinir a senha — Foto: Reprodução/TechTudo Adicione o nome de usuário ou e-mail para redefinir a senha — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Você receberá um e-mail para criar um novo código. Para isso, clique em “Redefina sua senha”. O app do Instagram vai abrir e você poderá digitar um novo código para recuperar seu acesso à rede social.

8 de 10 Redefinir a senha do Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Redefinir a senha do Instagram — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 4. Caso você não lembre o nome do usuário ou e-mail, a opção de “Enviar um SMS” é uma alternativa prática. Para isso, digite seu número do celular com DDD (local) antes e confirme no ícone de “seta” no topo direito. Você receberá um SMS com um link de acesso. Cole o link no navegador do celular e em seguida digite a nova senha de acesso da rede social. Confirme em “Redefinir senha”;

9 de 10 Você pode alterara a senha do Instagram via link por SMS — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Você pode alterara a senha do Instagram via link por SMS — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Por último, a opção de “Entrar com Facebook” autoriza automaticamente a troca de senha do Instagram, caso você esteja logado na rede social no celular. Caso não esteja, digite seu nome e usuário do Facebook e confirme em “Entrar” para dar a autorização. Em seguida, digite o novo código para o Instagram no app. Aplique a mudança no ícone de “check” do topo direito.

10 de 10 Você também pode usar o Facebook para autorizar a troca de senha no Instagram — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Você também pode usar o Facebook para autorizar a troca de senha no Instagram — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

