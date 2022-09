Como remover conta Google no seu celular Android

Trocou de e-mail, de celular ou vai vender o seu Android ? Antes, é preciso desvincular e remover a conta Google do seu smartphone. A medida fará com que o aparelho deixe de fazer a integração com serviços como o Google Play e o Now, evitando também a exibição de seus dados para desconhecidos.

Para te ajudar, o TechTudo preparou um passo a passo com tudo o que você precisa aprender para desconectar uma conta do Google do seu aparelho Android de forma permanente.

1 de 4 Remover sua conta Google no Android é mais simples do que se imagina — Foto: Reprodução/Andrej Lišakov/Unsplash Remover sua conta Google no Android é mais simples do que se imagina — Foto: Reprodução/Andrej Lišakov/Unsplash

Passo 1. Acesse a aba de configurações do seu Android e procure a opção de “Contas”.

2 de 4 Acesso à configuração de conta do Android — Foto: Reprodução/Thiago Barros Acesso à configuração de conta do Android — Foto: Reprodução/Thiago Barros

Passo 2. Toque em “Google” para ver os perfis cadastrados. Toque na que deseja apagar e depois em “remover conta”.

3 de 4 Removendo conta Google — Foto: Reprodução/Thiago Barros Removendo conta Google — Foto: Reprodução/Thiago Barros

Passo 3. Confirme a intenção de desvinculá-la do aparelho e, pronto, você voltará para sua tela do início do passo 2 e ela não estará mais lá.

4 de 4 Confirmação de remoção da conta Google — Foto: Reprodução/Thiago Barros Confirmação de remoção da conta Google — Foto: Reprodução/Thiago Barros

Pronto! Agora a sua conta já está desvinculada do seu Android. Isso pode ser feito para o caso de um usuário que deseja negociar o seu aparelho ou não queira mais aquele e-mail. Caso tenha alguma outra dúvida sobre conta do Google e Android, faça uma pergunta no Fórum do TechTudo!

