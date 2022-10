Como resolver bugs no Instagram? Veja principais problemas e soluções

As redes sociais são ótimas fontes de compartilhamento, mas você sabe como resolver bugs no Instagram ? Ao utilizar o app em dispositivos móveis, os usuários encontram alguns problemas, seja por disponibilidade de Internet, sobrecarga de memória ou algum bug da própria rede social.

Para te ajudar, o TechTudo criou uma lista especial. Confira os principais bugs e problemas do Instagram e as suas possíveis soluções segundo os próprios desenvolvedores. Dessa forma, você poderá ter uma experiência melhor com a rede social.

1.The App is Crashing – O App Travou

Ao tentar carregar uma foto

Se o Instagram trava quando você tenta carregar uma foto, a causa mais provável é sobrecarga na memória do telefone. Isso se deve aos aplicativos que são executados em segundo plano e consomem boa parte da memória do aparelho, fazendo com que o Instagram trave.

Desligar e ligar o celular ou redefinir a memória pode resolver este problema. Mas se o Instagram trava durante o seu uso, tente forçar o fechamento do aplicativo no seu dispositivo.

iPhone (iOS)

Passo 1. Saia do aplicativo, clique duas vezes no botão Início e uma bandeja será exibida;

Passo 2. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para encontrar o aplicativo do Instagram;

Passo 3. Deslize o dedo para cima na pré-visualização do aplicativo para encerrá-lo.

Passo 1. Saia do Instagram e abra as configurações do dispositivo;

Passo 2. Vá em Aplicativos, depois em Gerenciar aplicativos e clique no Instagram. Em seguida pressione a opção "Forçar Parada".

2. Editing Issues – Problemas ao Editar

A aplicação de filtros pode resultar em imagens pretas em celulares Android.

Alguns celulares Android apresentam quadrados pretos ou cinzas no lugar de imagens após a aplicação de filtros na foto no Instagram. Este bug tem sido corrigido pelos desenvolvedores do app. A melhor opção para correção deste erro é atualizar o aplicativo para versão mais recente.

3. Uploading Issues – Problemas ao carregar

Falha ao carregar fotos

Se estiver com problemas para carregar fotos, verifique o sinal do Wi-Fi ou da conexão de dados do celular, o sinal fraco pode resultar em falhas de uploads. Se mesmo com um sinal forte, continuar recebendo a mensagem de erro, desconecte e conecte novamente sua internet.

Teste os uploads no Wi-Fi e na conexão de dados móvel, o sinal de algum dos dois modos de conexão pode estar sofrendo interferência. Em ultimo caso tente atualizar o Instagram para a versão mais recente, deletando antes, a versão instalada no dispositivo.

4.Commenting Issues – Problemas com Comentários

Não é possível excluir um comentário

Ao tentar excluir um comentário, uma mensagem de erro é exibida alertando que não pode ser excluído. Possivelmente este comentário já foi apagado, mas a cache ainda o exibe no Feed. A melhor opção é encerrar o aplicativo e abri-lo novamente.

Os Emojis não são exibidos para usuários do Android e o Instagram oculta comentários que possuem somente carinhas. Para usuários do iPhone (iOS), os Emojis são exibidos nos comentários em dispositivos que possuem iOS 4.2 ou superior.

Mensagem de erro ao tentar adicionar um comentário

Verifique se o aplicativo do Instagram está na versão mais recente, caso não esteja, faça a atualização. As mensagens de erro podem ser exibidas por outros motivos ao tentar adicionar um comentário. O Instagram possui algumas regras para comentar, como:

1. O usuário pode usar até cinco @ para menções em um único comentário;

2. O usuário pode incluir até 30 hashtags em um único comentário;

3. Não é permitido publicar o mesmo comentário várias vezes, incluindo emoticon.

5.Feed Issues – Problemas no Feed

Contagem de seguidores variando

Em julho de 2015, os desenvolvedores do Instagram identificaram e corrigiram um erro que causava essa irregularidade nas contagens de seguidores.

Mensagem de erro ao tentar seguir alguém

O Instagram exibe a mensagem ”Erro: Você não pode mais seguir ninguém” quando o usuário chega ao limite de 7.500 seguidos. Atualmente não é permitido seguir mais do que este número de pessoas. Mas é possível encontrar algumas contas de usuários com mais do que isso, pois ultrapassaram este número antes do Instagram mudar suas diretrizes.

Tocar duas vezes para curtir, clicar em uma hashtag ou em um nome de usuário não surte efeito

Estes recursos são compatíveis em dispositivos com iOS a partir da versão 4.0 e no Android, em todos os dispositivos.

6.Sharing Issues – Problemas de compartilhamento

As publicações não estão sendo compartilhadas no Facebook

O login ao Facebook através do Instagram é controlado pelo próprio Facebook e é possível que o mesmo esteja com algum problema temporário, o melhor a se fazer é esperar e tentar fazer a conexão novamente. Se o problema persistir, delete os aplicativos Instagram e Facebook, remova as permissões de ambos e reinstale-os para conseguir logar.

Não recebe notificações mesmo depois de ativá-las

Mesmo depois de ativar as notificações no aplicativo do Instagram, podem não ser exibidas e será necessário ajustar as configurações no telefone. No Android, vá nas configurações do telefone, toque em Gerenciar aplicativos. Em seguida, clique no Instagram e selecione a opção Exibir Notificações.

No iOS, abra o aplicativo de configurações do iPhone, toque em "Notificações", em seguida, Instagram e ative a configuração para permitir notificações.

A seção Atividades não está carregando

A causa mais provável é que você esteja conectado a internet em uma rede que muda as configurações de DNS. Desconectar e conectar novamente pode resolver o problema.

7.Account Issues – Problemas com a Conta de Usuário

O nome de usuário novo não está aparecendo

A cache armazena determinadas informações e ajuda o aplicativo ser executado mais rápido, isso normalmente causa um atraso em algumas atualizações.

Não é possível conectar ao servidor de logins

O Android e no iPhone (IOS) podem ter problemas na hora de fazer o login e o aplicativo exibir a mensagem “Desculpe, não foi possível fazer conexão com o servidor de login. Verifique se você tem uma conexão com a Internet e tente novamente em alguns minutos”.

Verifique o sinal da internet, tente logar utilizando a conexão Wi-Fi ou a conexão de dados do telefone. Uma das alternativas pode estar recebendo interferência ou o próprio app pode estar com alguma instabilidade temporária.

