Como restaurar fotos antigas pela Internet usando inteligência artificial

Restaurar fotos antigas é um procedimento possível por meio do site Baseten, que usa inteligência artificial para fazer as restaurações em alta definição. Ao final, o serviço ainda compara o resultado com a imagem original, mostrando um "antes e depois" . Totalmente gratuita, a plataforma é bem simples de usar, apesar de estar em inglês. O algoritmo do site é turbinado com o sistema GFP-GAN para analisar os pixels e fazer ajustes digitais específicos, alterando tonalidades de cor, contraste e resolução. Assim, é possível remover de vez os ruídos e granulações típicos das capturas analógicas.