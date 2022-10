O debate presidencial da TV Globo , que aconteceu na noite de quinta-feira (29), pode ser revisto na íntegra pelo Globoplay . O embate, conduzido por William Bonner, durou cerca de três horas e contou com a presença dos candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe d'AviIa (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Interessados em rever os melhores momentos do debate, que rendeu uma série de memes nas redes sociais , podem acessar o serviço de streaming no computador ou em celulares Android e iPhone ( iOS ). Para isso, basta ter uma Conta Globo , que é gratuita. A seguir, saiba como rever o debate presidencial da Globo completo no Globoplay.

Como rever o debate presidencial da Globo completo pelo PC

Passo 1. Para rever o debate para presidente da República na Globo completo, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web. No canto superior direito, clique no ícone de "avatar" para fazer login com uma Conta Globo;

Passo 2. Nesta etapa, vá no campo de busca, localizado no menu superior, para iniciar uma nova pesquisa;

Passo 3. Digite o termo "debate presidente" e aguarde os resultados da pesquisa surgirem automaticamente;

Passo 4. Nos resultados encontrados, vá na seção "Vídeos" e clique no vídeo com nome "Debate para presidente na Globo";

Passo 5. A reprise do debate começará a ser reproduzida automaticamente.

Como rever o debate presidencial da Globo completo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a reprise do debate para presidente da República na Globo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay. Feito isso, pressione o avatar, localizado na parte superior direita da tela, para fazer login na Conta Globo;

Passo 2. Agora, toque no ícone da lupa, localizado no canto inferior direito para iniciar uma busca. Em seguida, digite o termo "debate presidente" e aguarde os resultados;

Passo 3. Ao visualizar os resultados da pesquisa, dentro da seção "Vídeos", selecione o arquivo "Debate para presidente na Globo". Feito isso, o encontro completo será reproduzido.

Como rever o debate completo para presidente da República pelo G1

Outra opção é assistir ao debate completo pela página das Eleições no G1 (g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/09/30/debate-da-globo-para-presidente-veja-integra-em-videos.ghtml). Basta entrar no link e dar play no primeiro vídeo da matéria. Durante o texto, você ainda pode conferir os melhores momentos do debate.

