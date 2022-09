Como saber o dia de seu período fértil usando o app Flo

Aplicativo Flo está disponível para Android e iOS, com o objetivo de ajudar no controle do ciclo menstrual — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

1 de 5 Aplicativo Flo está disponível para Android e iOS, com o objetivo de ajudar no controle do ciclo menstrual — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Passo 4. O app exibe automaticamente os planos de assinatura disponíveis. Para seguir com o uso gratuito, basta tocar no "X", no lado superior esquerdo da tela. Por fim, o Flo gera um calendário com informações personalizadas de acordo com seu ciclo. Para visualizar todos os dias do mês, basta arrastar para o lado as datas mostradas na parte superior da tela - o período fértil fica marcado em azul.