Como saber o IP de uma impressora em rede no Windows

Descobrir como saber o IP da impressora (ou melhor: o endereço de IP do computador em que uma impressora compartilhada está conectada) pode facilitar muito sua instalação em outros PCs da rede. Se você precisa dessa informação mas não tem ideia de onde encontrá-la, o TechTudo preparou este tutorial. Nele, mostraremos como saber onde fica o IP da impressora no notebook ou PC com Windows.