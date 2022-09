Como sair da tela azul do Windows e resolver problemas de travamento

Isso acontece quando o programa detecta um erro do qual não pode se recuperar sem a perda de dados, identifica pontos do sistema que foram corrompidos ou quando a falha no hardware não é recuperável. Ou seja: caso grave.

1 de 3 Entenda o que pode ser feito para sair da tela azul do Windows — Foto: Reprodução/Magnet.me/Unsplash Entenda o que pode ser feito para sair da tela azul do Windows — Foto: Reprodução/Magnet.me/Unsplash

Com a evolução do Windows, a tela azul da morte também se modificou. Do azul cor de caneta Bic e inúmeros códigos de erro nas versões até o Windows 7, passou a trazer um emoticon triste – acompanhado da identificação do tipo de erro – para informar que o PC foi desligado no Windows 8 e Windows 10.

2 de 3 A tradicional tela azul do Windows — Foto: Reprodução/Dell A tradicional tela azul do Windows — Foto: Reprodução/Dell

Nas versões 7, 8 e 10 do sistema operacional da Microsoft, o procedimento para reparo após a tela azul é similar. Reunimos as soluções para orientá-lo sobre o que fazer quando a tela de erro aparecer e resolver o travamento.

Segundo a Microsoft, é necessário observar se é possível ou não inicializar o sistema após travar.

1. Restaurar o sistema

Caso seja possível, a primeira orientação é desfazer alterações usando a ferramenta de restauração do sistema. Com ela é possível voltar atrás nas mudanças recentes e retirar arquivos que possam ter causado o problema.

Vale lembrar que a restauração não afeta arquivos como fotos, documentos ou e-mails. Para acioná-la clique no botão Iniciar, depois abra a caixa de pesquisa, digite "restauração do sistema" e nos resultados clique nesta opção. Depois, é só seguir as instruções. É necessário ter permissão de administrador.

2. Use a central de ações

Outra opção é usar a central de ações do Windows para verificar o relatório criado pelo sistema quando ocorrem problemas de software ou hardware. A central pode ser acessada pelo botão Iniciar. Acesse o Painel de Controle e, em Sistema e Segurança, clique em verificar o status do computador, depois em Manutenção. Escolha a opção "Procurar soluções para relatórios de problemas" e clique em "Procurar soluções". O Windows se encarregará de notificá-lo se houver alguma solução disponível para o problema do seu computador.

3. Windows Update

O usuário pode também verificar se existem atualizações recentes da Microsoft por meio do Windows Update. A ferramenta mantém o computador atualizado com as versões mais recentes dos drivers do sistema.

Para verificar as atualizações vá em Iniciar, digite "Update" na caixa de pesquisa e clique em "Windows Update". Depois clique em "Procurar Atualizações" e aguarde enquanto o sistema busca pelas versões recentes de drivers.

3 de 3 A chamada tela da morte foi suavizada na versão 8 do Windows — Foto: Reprodução/Wikipedia A chamada tela da morte foi suavizada na versão 8 do Windows — Foto: Reprodução/Wikipedia

Ao receber a mensagem informando que atualizações opcionais estão disponíveis ou pedindo que as revise, clique na mensagem para ver e selecionar as modificações. Clique nas atualizações importantes para mais informações. Marque todos os updates que deseja instalar e clique em "OK". Uma caixa com os termos de licença aparecerá: aceite e conclua a ação.

4. Verifique drivers

Caso tenha instalado um dispositivo de hardware é necessário verificar se o driver é o mais recente. Vá no site do fabricante para localizar o arquivo referente ao novo equipamento. Como boa parte dos drivers se instalam sozinhos, é preciso apenas baixar o arquivo, dar um duplo clique e a instalação começa.

Se o driver baixado não instalar automaticamente, acione o gerenciador de dispositivos. Clique no botão Iniciar e acesse o painel de controle. Em "Sistema e Segurança", abra o "Gerenciador de Dispositivo". Na lista categorias de hardware, ache o dispositivo a ser atualizado e dê um duplo clique no nome dele. Na guia driver, clique em atualizar driver e siga as instruções.

5. Inicie o Windows em modo de segurança

Tente também iniciar o computador no modo de segurança. Se o PC tiver apenas um sistema operacional instalado, pressione a tecla F8 repetidamente enquanto a máquina reinicia o sistema. Lembre-se de fazer isso antes que o logotipo do Windows apareça.

Se o computador tiver mais de um sistema instalado, use as teclas de direção para escolher qual o sistema operacional deseja iniciar em modo de segurança e só depois aperte repetidamente o F8. Na tela de opções de inicialização avançadas, escolha a opção de modo de segurança e aperte a tecla Enter. Faça login com uma conta que tenha atribuições de administrador.

Veja mais: aprenda a programar o seu Windows para se desligar automaticamente, no horário em que você escolher.