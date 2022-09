Sair de um servidor do Discord é possível com poucos passos. O aplicativo de comunicação grátis é útil para grupos de usuários, especialmente jogadores de games online. O serviço usa um sistema de servidores para administrar diferentes grupos, canais de texto e de voz com variados temas onde o participante pode entrar e então conversar com outros membros do grupo. No entanto, é possível sair quando não houver mais interesse ou necessidade de permanecer nele. Confira nosso passo a passo de como sair de um servidor no Discord no PC ou smartphones Android e iPhone ( iOS ).

Confira como sair de um servidor do Discord em seu PC desktop ou no smartphone Android e iPhone (iOS)

Sair de um servidor de Discord é bastante fácil, já que basta selecionar o grupo em questão, clicar em seu nome e selecionar "Sair do servidor". No entanto, a localização exata dos botões pode mudar de acordo com a plataforma utilizada: PC ou smartphone. Uma vez que o usuário saia do servidor, não receberá mais conteúdo e não poderá participar das conversas por texto ou canais de voz, no entanto todas as mensagens enviadas antes de sair do servidor permanecerão acessíveis para as outras pessoas. Também é possível retornar ao servidor a qualquer momento por um link de convite.

Caso o usuário tenha criado seu próprio servidor, a opção "Sair do servidor" não estará disponível. Neste caso é possível utilizar este tutorial sobre como excluir um servidor, um processo também bastante fácil. Se o fundador do servidor apenas deseja sair dele, sem apagá-lo é preciso antes transferir a posse do servidor para outro membro e só então realizar o mesmo processo abaixo.

Como sair de um servidor no Discord no PC

Passo 1. Clique no servidor que deseja sair na barra de ícones à esquerda;

Selecione o servidor de Discord que deseja sair entre os ícones à esquerda

Passo 2. Clique no nome do servidor para abrir um menu de opções e clique em "Sair do servidor" em vermelho;

Ao clicar no nome do servidor surgirão algumas opções, selecione "Sair do servidor" no Discord

Passo 3. Uma janela de confirmação irá se abrir, basta clicar novamente em "Sair do servidor" para confirmar.

Basta confirmar seu desejo de sair do servidor no Discord para completar a operação

Como sair de um servidor no Discord no smartphone

Passo 1. Clique no servidor que deseja sair na barra de ícones à esquerda. Caso esteja na janela de chat arraste para a direita até ver os canais;

Selecione o ícone do servidor do qual deseja sair na lista à esquerda do Discord

Passo 2. Clique no nome do servidor para abrir um menu de opções e clique em "Sair do servidor" em vermelho;

Clique no nome do servidor no Discord e selecione "Sair do servidor" assim como na versão PC

Passo 3. Uma janela de confirmação irá se abrir, basta clicar novamente em "Sair do servidor" no botão vermelho (que pode ter o texto cortado para confirmar).