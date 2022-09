Como sair remotamente de todas as suas redes sociais pelo celular

Através da função, também é possível ver mais dados do login, como local, dia e horário em que foi realizado. Dessa forma, caso ocorra uma ação suspeita na conta, há possibilidade de monitoramento e desconexão remota. Vale ressaltar que, em situações de furto ou golpe, também é importante alterar a senha da plataforma. Veja, a seguir, como sair remotamente de contas de redes sociais.

Passo 1. Toque no ícone de perfil e, em seguida, pressione as três barras horizontais no canto superior direito. Depois, toque em “Configurações e privacidade”;