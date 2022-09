Tirar o ‘online’ do WhatsApp é finalmente possível, mas, por enquanto, somente na versão beta para celulares Android. O recurso do aplicativo da Meta, anunciado no mês passado, permite ocultar o status e, assim, impedir que contatos saibam quando estiver conectado no serviço. Com a novidade, há duas novas opções disponíveis nas configurações: compartilhar o "online" com todos ou usar a mesma preferência do "Visto por último". Para usar o ajuste, porém, é necessário atualizar o mensageiro pela Google Play Store. Veja, a seguir, como tirar o ‘online’ do WhatsApp.