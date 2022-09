Como transferir apps para o cartão de memória e ter espaço no Android

Se o seu aparelho está apresentando erros ao tentar atualizar os aplicativos ou recebendo mensagens informando que há pouco espaço, confira agora como mover os apps para o cartão SD e “desafogue” a memória interna do seu smartphone Android.

Como mover aplicativos do celular Android para o cartão de memória

Passo 1. Acesse as configurações do Android, deslize até a seção “Aplicativos”. Em alguns modelos, esta seção poderá estar dentro do submenu "Dispositivos";