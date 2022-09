Como usar o app Scret para fazer perguntas anônimas no Instagram

O app Scret, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), oferece uma caixa de mensagens para que usuários possam mandar e receber recados anônimos. Para aumentar a visibilidade da brincadeira, é possível tanto compartilhar um link de acesso para o envio das perguntas no Stories do Instagram, quanto postar as respostas a elas. A ideia pode ser divertida para receber declarações, elogios ou até mesmo críticas, sem ter a certeza de quem foram os autores. Veja, a seguir, como usar o Scret para mandar e receber perguntas anonimamente no Instagram.