Como usar o TIM + Vendas para ganhar dinheiro e garantir renda extra

Não é necessário ser cliente da TIM para vender os serviços, mas ter um chip da operadora traz o benefício do zero rating, ou seja, consumo zero de dados da internet ao usar o TIM + Vendas para todas as funcionalidades internas, exceto os vídeos da central de informações. Em julho, a empresa alcançou a marca de 60 mil downloads e 25 mil revendedores ativos na plataforma. Nas linhas abaixo, descubra como se cadastrar no TIM + Vendas.

2 de 7 Mulher com celular na mão — Foto: Freepik Mulher com celular na mão — Foto: Freepik

Passo 1. Para se cadastrar e começar a usar o TIM + Vendas é necessário baixar o aplicativo. Após isso o usuário deverá clicar em "Criar conta", aceitar o termos de uso e, em seguida, digitar o número de celular para receber o código de ativação da conta.

3 de 7 Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Ao receber o código, enviado por SMS, o usuário será levado para uma terceira página, na qual terá que preencher seus dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe.

4 de 7 Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 3. Por fim, basta escolher o nome usado para o login (que pode ser o primeiro nome do usuário), digitar um email válido e escolher uma senha que possua ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número.

5 de 7 Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 4. Ao finalizar o cadastro, um novo login deve ser feito para começar a usar o aplicativo. O usuário será levado a página inicial do TIM+Vendas. Na barra de ferramentas inferior há o acesso a Home, a carteira - em que são mostrados os rendimentos e os créditos adicionados, a aba de Perfil e Ajustes e, por fim, a central de ajuda com notícias, vídeos de treinamento e suporte.

Na página inicial também é possível ter acesso ao menu de recargas, a aba para solicitar os pacotes com os TIM Chips que serão revendidos e, até mesmo, simular qual será o lucro com cada venda de recarga ou chip.

6 de 7 Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 5. No Simulador de Rendimentos, o usuário poderá simular – em abas separadas – as recargas e chip. No caso da venda do chip é preciso colocar a quantidade vendida com ou sem recarga e o aplicativo mostrará a perspectiva de lucro, assim como o investimento necessário para adquirir os componentes. Já para a recarga basta inserir a quantidade realizada e o valor médio solicitado pelos clientes.

7 de 7 Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como usar o TIM + Vendas para ganhar renda extra — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Como é o pagamento das operações no TIM + Vendas

O vendedor poderá adicionar crédito à carteira do aplicativo via Pix ou boleto, além de conseguir solicitar os pedidos via carrinho de compras. O crédito fará com que ele possa solicitar os kits com TIM chips para a revenda, por exemplo.

No carrinho, o pagamento será via Pix ou abatendo saldo da carteira. Na aba de recargas, o pagamento dependerá da forma escolhida pelo cliente, que pode variar entre espécie – e assim o autônomo precisará concretizar a operação no aplicativo via Pix ou abatendo o saldo da carteira–, além de Pix direto pelo app, escaneando o QR code ou digitando o código no aplicativo do próprio banco.

O cliente TIM que efetuar uma recarga com um revendedor do app TIM + Vendas ganhará fichas em dobro no TIM + Vantagens, podendo também usar as fichas para ganhar números da sorte e estrelas, que podem ser trocadas por diferentes benefícios.