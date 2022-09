Como ver o histórico do Google e acessar todas as suas pesquisas feitas

📧 Como trocar o endereço de e-mail do Gmail ? Comente no Fórum do TechTudo.

Passo 2. Conecte-se com sua conta do Google, digitando o login e senha;

Passo 3. O Google reúne todas as informações em gráfico e as organiza por mês. No menu esquerdo é possível verificar todas as buscas realizadas utilizando os filtros do site, como imagens, notícias, compras, vídeos, anúncios, blogs, mapas, dentre outras;