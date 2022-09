Como ver quem visitou meu perfil no TikTok

Saber quem visitou seu perfil no TikTok é um procedimento muito simples de ser feito. Isso porque o app de vídeos curtos, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), possui uma ferramenta própria para descobrir quem checou sua conta nos últimos 30 dias. O histórico pode ser ativado pelas configurações do app - mas somente por usuários maiores de 16 anos e com menos de 5 mil seguidores. Ainda, vale ressaltar que só é possível ver se uma pessoa acessou o seu perfil se ela também tiver o recurso habilitado. Confira, a seguir, como ver quem visitou seu perfil no TikTok.