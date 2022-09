Conheça o Midjourney, site que usa IA para gerar ilustrações criativas

Midjourney é uma inteligência artificial (IA) que gera ilustrações criativas a partir de descrições informadas pelos usuários. Para usar a ferramenta gratuitamente, é preciso fazer login com uma conta do Discord e fornecer palavras-chave relacionadas à imagem que você quer criar em uma sala de conversa da plataforma de bate-papo gamer, onde a "mágica" acontece. Feito isso, a IA combinará e interpretará os termos para formar a ilustração. As possibilidades são infinitas, e os resultados, impressionantes.

O Midjourney funciona de forma coletiva, ou seja, você consegue ver as criações de todos que estiverem na mesma sala. Na modalidade gratuita, a ferramenta permite criar até 25 artes. Para gerar mais ilustrações, será necessário desembolsar a partir de US$ 10 mensais (cerca de R$ 52 mensais, em conversão direta). No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como usar o Midjourney para criar ilustrações realistas a partir de inteligência artificial. Confira e aproveite para soltar a imaginação.

1 de 10 Arte criada no Midjourney com as palavras-chave "galáxia", "castelo" e "realista" — Foto: Reprodução/Midjourney Arte criada no Midjourney com as palavras-chave "galáxia", "castelo" e "realista" — Foto: Reprodução/Midjourney

Como usar o Midjourney

Passo 1. Acesse o site Midjourney (https://www.midjourney.com/) e pressione o botão "Sign In";

2 de 10 Tela de login no site Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela de login no site Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Entre com suas credenciais do Discord, informando login e senha do serviço. Confirme em "Entrar";

3 de 10 Usuário deve fazer login com a conta do Discord no Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Usuário deve fazer login com a conta do Discord no Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Autorize o Midjourney a ler as informações do seu perfil do Discord;

4 de 10 É preciso autorizar o uso de dados do perfil e o direcionamento do Discord pelo Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É preciso autorizar o uso de dados do perfil e o direcionamento do Discord pelo Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Você será direcionado para uma tela do Discord. Em seguida, acesse uma das salas de bate-papo chamadas de "newbies". Caso queira otimizar tempo, é possível acessar os chats usando o link de atalho do Midjourney para a comunidade do Discord (https://discord.gg/midjourney);

5 de 10 Salas de conversa do Midjourney nos servidores do Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Salas de conversa do Midjourney nos servidores do Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Clique na barra de diálogo e digite "/imagine" (sem aspas). Será ativado o recurso de "prompt" — ou seja, código que executa ações;

6 de 10 Comando /imagine ativa prompt do Midjourney no Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Comando /imagine ativa prompt do Midjourney no Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. Em seguida, digite palavras em inglês para montar sua arte digital personalizada. É importante separar cada termo com vírgulas. Por exemplo: space, galaxy, universe. Ao finalizar, pressione "Enter" no teclado para enviar a mensagem;

7 de 10 Usuário deve digitar as palavras que deseja transformar em uma arte digital via IA do Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Usuário deve digitar as palavras que deseja transformar em uma arte digital via IA do Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 7. O sistema de IA do Midjourney vai começar a carregar sua arte digital criativa. Aguarde a porcentagem ficar completa;

8 de 10 Carregamento da imagem digital no Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Carregamento da imagem digital no Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 8. Veja, na mesma tela, quatro opções de ilustração;

9 de 10 Resultado final da arte digital criada por IA na conversa do Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Resultado final da arte digital criada por IA na conversa do Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 9. Clique na foto para visualizar o resultado em tela cheia.

10 de 10 Confira o resultado final da arte digital do Midjourney em tela cheia — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Confira o resultado final da arte digital do Midjourney em tela cheia — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Pronto. Agora que você já sabe como usar o Midjourney, aproveite para soltar a imaginação e fazer ilustrações criativas.

