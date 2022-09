Conversor de medidas culinárias: veja como usar site

Converter medidas culinárias é um procedimento simples que pode ser feito com a ajuda do site “Conversor de medidas culinárias”. A ferramenta gratuita é útil para quem quer descobrir quanto equivale 200 gramas de manteiga em colheres, por exemplo. A página realiza o cálculo automaticamente, utilizando informações preenchidas pelo usuário, como a quantidade do ingrediente e o recipiente utilizado — colher de chá, copo americano, gramas ou quilos. Confira, no tutorial a seguir, como converter medidas culinárias online.