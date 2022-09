Dia do Cliente 2022: como fazer cartão com mensagem no Canva

O Dia do Cliente 2022 é celebrado nesta quinta-feira, 15 de setembro. Fazer um cartão com mensagem sobre a data é uma ótima oportunidade para marcas divulgarem promoções e estreitarem laços com os consumidores. Esse procedimento pode ser feito com o Canva, editor online que traz diversos templates personalizáveis. Há modelos de diversos tamanhos, estilos e cores, características que podem ser modificadas conforme o canal de divulgação e as características da marca. O tutorial abaixo ensina como fazer um cartão com frase de Dia do Cliente a partir da versão web, mas o Canva também conta com apps para celulares Android e iPhone (iOS).