Eleições 2022: como assistir ao debate para governador na Globo ao vivo

O último debate com os candidatos a governador do primeiro turno acontece às 22h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (27) na TV Globo. O encontro reunirá os principais postulantes ao cargo no Distrito Federal (DF) e nos 26 estados, incluindo Rio de Janeiro (RJ), Paraíba (PB), Espírito Santo (ES), São Paulo (SP), e será transmitido ao vivo no Globoplay. O streaming pode ser acessado gratuitamente por usuários que têm Conta Globo. Eleitores que ainda não são cadastrados podem se inscrever usando e-mail e senha ou vinculando dados de contas Facebook ou Google. Veja a seguir como acompanhar a programação da Globo e assistir ao debate entre candidatos a governador do seu estado ao vivo no Globoplay, pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS).