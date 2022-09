Eleições 2022: como assistir ao debate presidencial no SBT ao vivo

O penúltimo debate presidencial antes do primeiro turno das Eleições 2022 acontece às 18h15 (horário de Brasília) deste sábado (24), no SBT . Com apresentação do jornalista Carlos Nascimento, o encontro é promovido em parceria com a CNN Brasil, o jornal Estadão, a Rádio Eldorado, a revista Veja, Rádio Nova Brasil e o portal Terra. O evento será transmitido ao vivo pelo site da emissora, que pode ser acessado pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ), sem a necessidade de realizar cadastro prévio.

Estarão presentes os candidatos Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d'AviIa (Novo), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, decidiu não comparecer. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não confirmou presença. A seguir, confira como assistir ao debate presidencial no SBT ao vivo e online.

1 de 4 Debate presidencial 2022 ao vivo tem transmissão online no site do SBT para PC e celular — Foto: Divulgação/SBT Debate presidencial 2022 ao vivo tem transmissão online no site do SBT para PC e celular — Foto: Divulgação/SBT

Como assistir ao debate presidencial no SBT ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir ao debate entre os candidatos à Presidência da República hoje ao vivo, abra a página do SBT (sbt.com.br) na web. Então, dê um clique no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo, para visualizar o player de transmissão da programação ao vivo da emissora;

2 de 4 Após entrar entrar na seção "Ao vivo" no site do SBT, eleitor acompanha o debate presidencial online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após entrar entrar na seção "Ao vivo" no site do SBT, eleitor acompanha o debate presidencial online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, no horário marcado, vá no botão "Play" e aguarde o fim do anúncio para que a transmissão comece automaticamente. Se quiser ver toda a programação diária do SBT, siga no botão "Ver horários de todos os programas".

3 de 4 Público assiste ao debate para presidente ao vivo e online depois de clicar no botão "Play" no site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público assiste ao debate para presidente ao vivo e online depois de clicar no botão "Play" no site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir ao debate presidencial no SBT ao vivo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o debate entre os candidatos à Presidência da República hoje ao vivo, entre na página do SBT (sbt.com.br) pelo navegador do celular. Logo na tela inicial, toque no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo. Na hora do debate, pressione "Play" e espere o fim do anúncio para que a transmissão comece. Para ter acesso à toda a programação completa da emissora, toque na opção "Ver horários de todos os programas".

4 de 4 Debate presidencial pode ser assistido ao vivo e de graça no site do SBT pelo navegador do celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Debate presidencial pode ser assistido ao vivo e de graça no site do SBT pelo navegador do celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o site do SBT para acompanhar segundo debate presidencial das Eleições 2022 ao vivo e online.

