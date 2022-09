Eleições 2022: como baixar planos de governo dos candidatos a presidente

Os planos de governo de todos os candidatos à Presidência nas Eleições 2022 podem ser encontrados e baixados no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ). O procedimento é ideal tanto para os eleitores indecisos, que podem conhecer os planos por completo, quanto para aqueles que desejam entender melhor as propostas dos candidatos em relação a um tema específico. Além disso, o documento é muito útil para, posteriormente, cobrar do candidato que vencer a disputa eleitoral a realização dos projetos citados. Veja, a seguir, o passo a passo para baixar os planos de governo dos candidatos a presidente pelo site do TSE.

1 de 6 Eleições 2022: veja como baixar planos de governo dos candidatos a presidente — Foto: Divulgação/TSE Eleições 2022: veja como baixar planos de governo dos candidatos a presidente — Foto: Divulgação/TSE

Como baixar o plano de governo dos candidatos a presidente das Eleições 2022

Passo 1. Acesse o site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/) e clique em "Brasil" para ver a lista completa dos candidatos à Presidência da República;

2 de 6 Seleção do Brasil na página inicial de Divulgação de Candidaturas do TSE — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Seleção do Brasil na página inicial de Divulgação de Candidaturas do TSE — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Em seguida, selecione "Presidente";

3 de 6 Link para visualização da lista de candidatos a presidente nas Eleições 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Link para visualização da lista de candidatos a presidente nas Eleições 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Com a lista aberta, clique sobre o nome do candidato cujo plano de governo você deseja conhecer. Os nomes aparecem em azul na coluna "Nome na Urna", que fica do lado esquerdo da tela;

4 de 6 Selecione o nome do candidato que você deseja conhecer as propostas de governo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Selecione o nome do candidato que você deseja conhecer as propostas de governo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Em seguida, aparecerá uma tela com os dados do candidato escolhido, como nome completo, data de nascimento, estado civil, gênero, cor, naturalidade, entre outras informações. No lado direito da tela, na seção intitulada "Documentos", é possível ver o tópico "Proposta de Governo", em amarelo. Basta clicar nele para que o plano de governo do candidato em questão seja aberto em outra guia;

5 de 6 Botão para acessar plano de governo do candidato no site do TSE — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão para acessar plano de governo do candidato no site do TSE — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 4. Com o programa de governo aberto em outra guia, vá no ícone da seta com uma linha embaixo, localizado no canto superior direito da tela. O download do arquivo será feito para o computador.

6 de 6 Faça o download do arquivo diretamente no computador — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Faça o download do arquivo diretamente no computador — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Pronto. Agora você já sabe como encontrar, fazer o download e avaliar as propostas de governo de todos os candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022.

Com informações de TSE

