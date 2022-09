Eleições 2022: como consultar locais de voto em trânsito no site do TSE

O voto em trânsito é uma transferência de domicílio eleitoral temporária, feita quando um eleitor não pode comparecer ao seu local de votação. Para as Eleições 2022, marcadas para 2 de outubro e, em eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês, era preciso ter pedido a transferência até 18 de agosto. Eleitores que solicitaram o recurso pela plataforma online do TSE já podem conferir, pelo mesmo canal, qual o local de votação temporário. A seguir, confira como consultar locais de voto em trânsito no site do TSE