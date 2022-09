Eleições 2022: como consultar local de votação, zona e seção eleitoral

Consultar o local de votação para as Eleições 2022 é um procedimento simples que pode ser feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma página especial permite fazer a pesquisa usando título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe. Eleitores que não sabem o número do documento podem fazer a consulta a partir do nome completo ou CPF. De forma rápida, a pesquisa revela o endereço completo do local de votação, assim como zona e seção eleitoral. Confira, no tutorial a seguir, como verificar o local de votação pelo site do TSE.